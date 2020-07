Android 11 kontra upiększanie twarzy na zdjęciach. Są jednoznaczne wytyczne

Android 11 położy kres zakłamywaniu rzeczywistości poprzez wygładzanie twarzy na zdjęciach w sytuacjach, w których użytkownik nie korzysta z trybów upiększania. Redaktor naczelny serwisu XDA Developers udostępnił w sieci fragment dokumentu CDD dotyczącego Androida 11, z którego wynika, że w nowym systemie producenci nie będą mogli w żaden sposób przetwarzać elementów twarzy na zdjęciach, o ile nie został zastosowany specjalny tryb w aparacie.

W praktyce system wymusi więc, aby nie doszło do sytuacji, której odpowiednikiem w świecie iOS-a byłby znany z 2018 roku #beautygate. Chodzi o aferę, której istotą było spostrzeżenie, iż iPhone'y nieznacznie polepszają twarz na zdjęciach ludzi także wtedy, gdy nie jest stosowany żaden tryb wygładzania. Dokumentacja Androida 11 wskazuje jasno, że ingerencja w fotografie na tym poziomie będzie zabroniona.

It seems that Google is banning OEMs from implementing facial tweaking algorithms during image processing. This means all images, by default, won't have faces tweaked, but can still do it in post. So turning off beauty modes will *actually* turn it off. pic.twitter.com/NEmPK8iFsa