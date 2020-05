Android 11 usprawni blokowanie spamu. Ale te proste rzeczy możesz zrobić już teraz

Udostępnij:

Według YouMail w samym 2019 r. odebrano ponad 58 mld połączeń, w których odtwarzane są wcześniej nagrane wiadomości. Wiele z nich to natrętne reklamy lub oszustwa, grożące np. postępowaniem komorniczym czy zawirusowaniem komputera osobistego. Inne z kolei obiecują nagrody tylko po to, by pozyskać poufne dane. W celu ukrócenia tej praktyki Google Apple i rząd USA planują wprowadzenie nowych rozwiązań.

W ubiegłym roku prezydent Trump podpisał ustawę Traced Act, dwustronny akt prawny, który daje agencjom rządowym i organom ścigania więcej uprawnień do działania przeciwko osobom odpowiedzialnym na dzwoniące boty. Rozszerzone przepisy dotyczą przede wszystkim ścigania przestępców, zwiększa kary i wymaga od firm telefonicznych uwierzytelnienia połączeń i ustalenia, czy numer telefonu, który dzwoni, jest prawdziwy.

Operatorzy sieci komórkowych wykorzystują technologię SHAKEN/STIR do identyfikowania i blokowania połączeń spamowych, nie tylko w swoich sieciach, ale także między różnymi dostawcami. Apple dodał do iOS 13 funkcję, która pozwala wyciszać przychodzące połączenia z nieznanych numerów, a Android umożliwia przekierowanie podejrzanych połączeń do Asystenta Google, nim zadzwoni telefon.

Android 11 ma zaoferować kolejne ulepszenia funkcji blokujących spamerskie treści. Przede wszystkim poprawione zostaną algorytmy, których celem będzie wykrywanie niechcianych połączeń. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nie ma możliwości zablokowania wszystkich automatycznych połączeń. Część z nich to wiadomości dotyczące kampanii politycznych, informacje komornicze oraz połączenia od organizacji charytatywnych i te nie będą filtrowane.

Część z nowych funkcji jest już dostępna dla smartfonów z linii Pixel. Mowa przede wszystkim o Google Call Screen, który pozwala przekierować połączenia na Asystenta. Niestety funkcja wciąż nie działa w języku polskim. Warto jednak sprawdzić, czy nasz operator nie udostępnia aplikacji, która pozwoli na filtrowanie połączeń z niechcianych numerów.

Jak ograniczyć spam telefoniczny?

O skutecznych sposobach na natrętnych telemarketerów pisał jakiś czas nasz kolega z redakcji WP Tech. Ale, jak poradzić sobie z botami? Niestety, najlepszą metodą jest po prostu nieodbieranie połączeń.

Nie odbieraj połączeń z zablokowanych lub nieznanych numerów.

Uważaj na połączenia, które wyglądają na lokalne - często "zwyczajnie" wyglądający numer jest wykorzystywany przez oszustów.

Uważaj na pytania, na które można odpowiedzieć prostym "tak".

Jeżeli przed rozpoczęciem połączenia lub w jego trakcie wymagane jest od ciebie naciśnięcie jakiegoś przycisku - rozłącz się

Gdy odbierzemy połączenie i wejdziemy w interakcję z komunikatem głosowym, np. naciskając numer, spamerzy wiedzą, że nasz numer jest prawdziwy. Tym sposobem mogą sprzedać te dane dalej, a my staniemy się celem częstszych "ataków".