Android 11 wciąż ma związek ze słodyczami. Wewnętrznie chodzi o Red Velvet Cake

Udostępnij:

Android 11 zbliża się wielkimi krokami, a zainteresowani testami już korzystają z wersji beta. Tymczasem internet obiegła ciekawostka, że choć począwszy od Androida 10 nowe wersje mobilnego systemu Google'a oficjalnie nie mają już dopisków związanych ze słodyczami, w praktyce jest nieco inaczej. Wewnętrznie dzisiaj także Android 11 identyfikowany jest po słodkiej nazwie, w tym przypadku na literę R.

Szczegóły na ten temat zdradził Dave Burke z Google podczas wywiadu z zespołem All About Android, co opisał serwis droid-life. Jak się okazuje, słodyczem powiązanym z Androidem 11 jest Red Velvet Cake – ciasto o czerwonobrązowym kolorze, który zawdzięcza zastosowaniu barwników.

Ta drobna ciekawostka wywołała niemałe zainteresowanie branżowych mediów. Słodkie nazwy bez wątpienia były pewnym elementem zabawy na etapie rozważań jaka nazwa będzie towarzyszyć nowej wersji Androida. Przypomnijmy, w przypadku Androida 9 jest to dopisek Pie, zaś wcześniejszy Android 8 to Oreo. Jeszcze wcześniej był także Android 7 Nougat, czy Android 6 Marshmallow.

Warto zwrócić uwagę, ze kolejne dopiski obok nazw Androida to anglojęzyczne nazwy słodyczy zaczynające się na kolejne litery alfabetu. W myśl tej zasady, po Androidzie 11 Red Velvet Cake, w przyszłym roku Android 12 będzie (przynajmniej wewnętrznie) nazwany jak jakiś słodycz na literę S. Sugar, Snickers, a może po prostu Sweetness? Jesteśmy ciekawi Waszych propozycji, liczymy na niecodzienne pomysły w komentarzach.