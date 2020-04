Android 11 ze zmodyfikowanym systemem uprawnień. Dobrze czy bezsensownie?

Google wydał trzecią wersję poglądową Androida 11. Zawiera ona oczywiście cały szereg zmian, ale jedna z nich wydaje się interesująca w stopniu szczególnym. Mowa o zmodyfikowanym systemie uprawnień.

Instalujesz dowolną apkę, dostajesz powiadomienie o konieczności przyznania jej pewnych dostępów, po czym je dopuszczasz bądź nie – tak to wygląda dzisiaj, także w najnowszym obecnie Androidzie 10. Przy czym raz przyznane uprawnienia są ważne tak długo, jak nie zmienisz ich ręcznie z poziomu menu ustawień, ewentualnie nie odinstalujesz rzeczonej apki.

Jak zauważa Mishaal Rahman z XDA, nadchodzący Android 11 oferuje coś ponadto, a mianowicie okresowe zerowanie przyznanych uprawnień. Odpowiada za to nowa funkcja Auto revoke permissions. Z jej opisu wynika, że jeśli dana apka nie będzie używana przez okres paru miesięcy, przyznane uprawnienia zostaną automatycznie cofnięte.

Android 11 Developer Preview 3 has just been announced. I'm going to keep a running thread of everything we find. H/T to @luca020400 for installing the images on Android Studio as soon as they went up and providing the initial set of screenshots.https://t.co/od969TNt8S