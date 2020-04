Android Auto: aktualizacja wprowadziła drobną zmianę, którą doceniają kierowcy

Udostępnij:

Android Auto stał się bardziej przyjazny dla kierowców. Jak wynika ze spostrzeżeń niektórych użytkowników, po ostatniej aktualizacji system nieco inaczej wyświetla komunikaty związane z obsługą głosową.

Asystent Google poproszony o włączenie konkretnego utworu w odtwarzaczu pokazuje teraz inne powiadomienie związane z wynikami – komunikat zachęcający do dotknięcia ekranu, by wyświetlić więcej szczegółów ma już tylko formę wyskakującego okna i nie wypełnia całego ekranu.

Na tę niewielką nowość w Androidzie Auto zwrócono uwagę na reddicie. Choć z jednej strony jest to drobiazg, z drugiej – to jedna z nielicznych pozytywnych zmian w systemie, na którą ostatnio zwrócono uwagę. Kolejne wersje Androida Auto pojawiają się zazwyczaj bez szczegółowo opisanych zmian, a nowości są stopniowo włączane po stronie serwera i to dopiero sami kierowcy odkrywają je w codziennym użytkowaniu.

Problemy z Androidem Auto

Korzystający z Androida Auto w ostatnich miesiącach mają na co narzekać. Kilka ostatnich aktualizacji poskutkowało głównie pojawieniem się uciążliwych błędów, przynosząc jednocześnie niewiele korzystnych zmian. Od wielu tygodni aktualny jest problem mylenia języków podczas odczytywania wiadomości czy kłopotów z obsługą całego systemu przyciskami przy kierownicy w samochodzie.

Niedawno opisywaliśmy, że rozwiązaniem niektórych usterek może być aktualizacja aplikacji Google, jednak nie wszyscy kierowcy potwierdzili jej skuteczność. W praktyce pozostaje więc jedynie uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne wersje oprogramowania, w których być może kluczowe błędy zostaną już wyeliminowane.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.