Android Auto i Apple CarPlay w Porsche z lat 60. i 90. Powiew świeżości w starych samochodach

Porsche ma do zaoferowania swoim klientom dwa nowe, nietypowe radia samochodowe. Powstały z myślą o właścicielach modelu 911, którzy posiadają starsze pojazdy, jeżdżą nimi na co dzień i chcieliby wyposażyć je we współczesne systemy infotainment, nie psując jednoczesnie klasycznego wyglądu wnętrza.

W tym celu do oferty wprowadzono dwa odświeżone odbiorniki Porsche Classic Communication Management, które oferują możliwość sparowania ze smartfonem, a ich cechą szczególną jest retro-wzornictwo. Mniejszy model, pasujący do zatoki 1-DIN, wyposażono w ekran o przekątnej 3,5 cala i obsługę Apple CarPlay. Większy odbiornik (z dopiskiem Plus) oferuje już natomiast ekran o przekątnej 7 cali i poza systemem dla iPhone'ów, obsługuje także Androida Auto.

Obydwa wyposażono w dotykowe ekrany, ale poza tym wyglądem przypominają sprzęt sprzed lat i wyłączone na pewno nie będą się szczególnie rzucać w oczy. Poza wspomnianą obsługą smartfonów, posiadają wbudowaną nawigację, Bluetooth, cyfrowy tuner DAB+ i mogą także odtwarzać muzykę z USB, AUX oraz kart pamięci SD.

Apple CarPlay w klasycznym Porsche, fot. materiały prasowe.

Jak można się domyślić, ceny nie należą do najniższych. Mniejszy model wyceniono na niecałe 1440 euro (około 6525 złotych po bezpośrednim przeliczeniu), zaś na większy przyjdzie wydać około 1606 euro (ponad 7277 złotych). Jeśli przeszkodą nie będzie logo Porsche na przednim panelu, obydwa radia z pewnością będzie można także zamontować w innych starszych samochodach, do których nie pasują nowocześnie wyglądające modele.

Właściciele współczesnych pojazdów nie muszą wydawać tylu pieniędzy, by doposażyć swoje auto w radio obsługujące Androida Auto i Apple CarPlay. Jak to zrobić, pokazywaliśmy na przykładzie Sony XAV-AX100.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.