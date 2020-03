Android Auto i Mapy Google: ograniczenia prędkości w nawigacji są coraz szerzej dostępne

Informacje o ograniczeniach prędkości są dostępne w Mapach Google w kolejnych krajach. Funkcja, która teoretycznie jest dostępna także w Polsce, od dawna jest wyczekiwaną opcją w aplikacji, i mogła być argumentem, dla którego część użytkowników wybierała m.in nawigację Waze – swoją drogą także związaną z Google.

Po wdrożeniu informacji o ograniczeniach prędkości u wszystkich, różnice pomiędzy obydwoma programami zatrą się jeszcze bardziej. O zmianach w Mapach Google (które można zauważyć także w Androidzie Auto) poinformował serwis Android Police.

One missing piece had been added to @googlemaps in France for helping the navigation: the speed limit remainder!



Some glitches and errors, but great improvement!! pic.twitter.com/LMs2NJaXX3