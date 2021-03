Android Auto wciąż ma problemy w Samsungu Galaxy S21. Specjalne łatki nie pomogły

Udostępnij:

Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S21 nie mają łatwego życia, chcąc korzystać z Androida Auto. System od dawna ma problem i się nie włącza, a jak ustalił Google, źródłem usterki okazały się być fragmenty kodu zarówno w samym Androidzie Auto, jak i – co interesujące – w Google Chrome. Obie aplikacje zaktualizowano, ale praktyka pokazuje, że po prostu nic to nie dało.

Jak bowiem zwraca uwagę autoevolution powołując się na komentarze użytkowników z forum pomocy technicznej Androida Auto, mimo zainstalowania najnowszych wersji wymienionych aplikacji, system nadal nie potrafi się uruchomić. To z pewnością mało atrakcyjne okoliczności tuż po zakupie topowego smartfonu Samsunga.

Na tę chwilę nie jest znane żadne obejście problemu. Jak opisują właściciele Galaxy S21, po podłączeniu smartfonu do samochodu, odbiornik po prostu go "nie widzi", a w efekcie Android Auto się nie uruchamia. Ładowanie przebiega za to bezproblemowo. Wydaje się, że ratować się można jedynie aplikacją Android Auto for phone screens, która pozwala korzystać z Androida Auto na ekranie w smartfonie z Androidem 10 lub nowszym. Trzeba jednak wówczas dysponować odpowiednim uchwytem na urządzenie.

Warto przypomnieć, że zgodnie z zapowiedzią Google'a, Android Auto będzie od tego roku oficjalnie obsługiwany w Polsce, toteż podobne problemy – o ile nie zostaną do tego czasu rozwiązane – będą również dotyczyć osób, które pobiorą Androida Auto ze Sklepu Play. Konkretny termin wdrożenia na razie nie jest znany. Do tego czasu aktualna pozostaje metoda z ręczną instalacją pliku APK, który można znaleźć na przykład w naszym katalogu.

Android Auto i Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.