17.07.2016 19:25 • Recenzja do wersji 2.1.2

Na pierwszy rzut oka bardzo ciekawe środowisko, które wiele rzeczy jest w stanie zrobić za programistę. Niestety - wiele traci po bliższym i dłuższym poznaniu. Niesamowicie obciąża system, a stabilność pozostawia wiele do życzenia. Java do dużych projektów pasuje jak pięść do nosa, dlatego czekam z niecierpliwością na konkretne środowisko do Androida napisane w całości w jakimś konkretnym języku - Delphi/C++.