Android-x86 to udostępniony w formie obrazu ISO port mobilnego systemu operacyjnego Android, który można zainstalować i uruchomić na komputerach wyposażonych w procesory x86 Intela oraz AMD.

Android na komputerze z Windowsem

Aby móc korzystać z systemu Android na komputerze należy go uprzednio zainstalować. W tym celu pobrany obraz projektu Android-x86 należy nagrać na płytę lub utworzyć na jego bazie bootowalny nośnik rozruchowy, a następnie uruchomić przy jego pomocy komputer. Proces instalacji jest bardzo prosty i odbywa się z przy użyciu wbudowanego kreatora. System Android możemy z powodzeniem zainstalować na komputerze obok Windowsa i cieszyć się możliwością wygodnego korzystania z środowiska mobilnego dla urządzeń przenośnych na komputerze stacjonarnym, laptopie czy netbooku. Android-x86 wspiera systemy plików ext4, ntfs oraz fat32.

Android na PC bez instalacji

Instalacja Androida na komputerze to jeden z możliwych scenariuszy użycia Android-x86. Co ważne, utworzony nośnik rozruchowy posłużyć może do uruchomienia środowiska mobilnego Google'a w trybie Live-CD bez konieczności instalacji na komputerze. Takie rozwiązanie posłużyć może do przetestowania opisywanego rozwiązania jeszcze przed instalacją.

Kluczowe cechy Android-x86: