Pobierz pr​ogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Animated Screensaver Maker to program, za pomocą którego stworzymy efektowny wygaszacz ekranu. Jest on niezwykle prosty w użyciu i nie wymaga od użytkownika jakichkolwiek zdolności plastycznych.

Chcąc przygotować wygaszacz ekranu w programie Animated Screensaver Maker wystarczy na przykład załadować zdjęcie (obsługa formatów GIF, BMP, JPG, TGA i innych) znajdujące się na dysku twardym komputera, wybrać jeden z dostępnych efektów i dodać animowane obiekty. Następnie zatwierdzamy wszystko i już po chwili możemy cieszyć się nowym wygaszaczem. Bardziej wymagający użytkownicy mogą dowolnie zmodyfikować poszczególne animacje.

Animated Screensaver Maker, w odróżnieniu od przestarzałych programów do tworzenia wygaszaczy ekranu, potrafi zmienić statyczne fotografie w animowane sceny. Tylko od wyobraźni i zasobu zdjęć użytkownika zależy, co stworzy – czy będzie to nadmorski krajobraz czy też akwarium z rybkami. Do każdego wygaszacza można dodać wiele animowanych obiektów, imitujących efekty pogodowe, takie jak na przykład spadające liście, krople deszczu, płatki śniegu oraz kołyszące się rośliny.

Program umożliwia podgląd wygaszacza ekranu w formie slajdów. Przygotowany projekt można zapisać w formacie SCR bądź też od razu zainstalować go na komputerze.