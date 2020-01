22.06.2016 21:59 • Recenzja do wersji 2.0.36

Doskonały program do nauki. Nauki z Anki opiera się na prostym mechanizmie pytanie-odpowiedź, znanym z popularnych fiszek wykorzystywanych głównie do nauki słówek. W programie zaimplementowano tzw. krzywą zapominania. Dzięki temu mechanizmowi program sam "wie" po jakim czasie ponownie podsunąć materiał wcześniej uczony. Optymalizuje to naukę, gdyż nie trzeba przerabiać materiału już opanowanego, można więc poświęcić czas i energię na naukę tego czego rzeczywiście się nie zna.

Program ten można wykorzystać w nauce z wielu dziedzin wiedzy. Przykłady: * języki obce w tym programowania (słówka natywne-obce, zwroty, koniugacje), itp; * historia (data-wydarzenie, postać- wydarzenie, definicje, itp); * fizyka, matematyka, chemia (wzory, definicje); * biologia (nazwy łacińskie, definicje); geografia (stolica-państwo, państwo-położenie); itd... Wiele zależy od inwencji użytkownika.

Niebagatelnym plusem jest możliwość tworzenia własnych materiałów do nauki (ich tworzenie to też nauka), lub zaimportowanie już gotowych (duża ich ilość znajduje się na stronie WWW programu). Niedogodnością dla początkowych użytkowników mogą być pierwsze kroki w tworzeniu własnych materiałów. Do tworzenia fiszek można użyć: tekstu, grafiki, dźwięku, filmu.

Jak dla mnie cechą przesądzającą o potędze Anki jest możliwość korzystania z programu na różnych systemach: Windows, Linux, Android, Mac OS. Pozwala to np. na stworzenie materiału do nauki pod Windowsem, a kontynuowanie nauki na telefonie, chociażby w podróży.

Mimo drobnych minusów, o których wspomniałem, program jest genialny. Przerobiłem już kilka podobnych ale lepszego nie znalazłem.

Nieco szerzej o programie w moim wpisie blogowym: http://www.dobreprogramy.pl/PodgladBloga,71214.html