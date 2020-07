Pobierz program

Czwarta odsłona popularnej serii strategii ekonomicznych, za którego produkcję odpowiada studio Related Designs.

Budowa imperium

Anno 1404 koncentruje się w dużej mierze na rozbudowie średniowiecznego miasta. O samego początku, wraz z rozpoczęciem kampanii w nasze ręce trafia mała grupka kolonistów, którzy trafili do wschodnich wybrzeży Azji. Rozgrywkę rozpoczynamy na pokładzie statku, gdzie to gracz decyduje w jakim miejscu, dostępnych wysepek założy rozkwitające miasto. Dowolność jest w serii Anno rzeczą normalną, gdyż to właśnie od sprawnej decyzji gracza, zależeć będzie odpowiedni rozwój miasta i stały dostęp do surowców.

Kluczem do sukcesu kampanii jest dbanie o stały rozwój ekonomiczno-przemysłowy kolonii, poszerzanie jej granic i ciągłe zwiększanie poziomu jakości życia. Gracz jako burmistrz miasta, będzie zmuszony spełniać żądania swych poddanych, tworzyć prawidłowo funkcjonujące łańcuchy produkcyjne oraz zaspokajać swoich mieszkańców w towary luksusowe. Z racji tego, że waluta sama się nie wytworzy, stale będziemy zmuszeni dbać o odpowiednio wysokie podatki.

Dyplomacja ścieżką kariery

Do dyspozycji gracza oddano rozbudowane opcje dyplomatyczne, mocno wpływające na przebieg rozgrywki. Odpowiednie manewrowanie w sferze umów i obietnic, pozwoli nam uzyskać trudno dostępne towary oraz wzmocni nasze stosunki z innymi miastami. Odpowiednie znajomości, pozwolą nam również przychylić do siebie wielmożnych sułtanów, za których uwielbianie, liczyć będziemy mogli na wysokiej klasy profity.

Specjalnie dla graczy oddano kilka trybów zabawy, w tym rozbudowanej fabularnie kampanii dla jednego gracza, w której wcielamy się w Lorda Northburga zmagającego się ze złym biskupem. Twórcy zaserwowali nam również tryb otwartej piaskownicy, w którym to możemy tworzyć swe królestwo bez obawy otrzymania kar, skupiając się na bezproblemowej budowie i rozroście imperium.

Anno 1404 działa na unowocześnionym silniku graficznym, oferując jeszcze lepsze wrażenia wizualne, względem poprzedniej odsłony.

Kluczowe cechy gry: