Anno 1800 to kolejna odsłona cyklu gier strategicznych z wieloma elementami symulacji. Tym razem mamy okazję przenieść się do czasów rewolucji przemysłowej, grając zarówno samotnie, jak i z innymi graczami za pośrednictwem internetu.

Stwórz wielkie imperium!

Ameryka Południowa. W grze Anno 1800 mamy szansę odkryć zupełnie nowy kontynent, gdzie czekają na nas rozmaite przygody i wyzwania. Chcąc dotrzeć do wspomnianego lądu będziemy musieli przepłynąć ocean. Tylko w ten sposób uda nam się rozpocząć eksplorację nowego świata. Z czasem pozyskamy różnego rodzaju skarby, odkryjemy nowe technologie, a także sprawimy, że Ameryka Południowa z okresu rewolucji przemysłowej zmieni się nie do poznania.

Graj samemu lub z innymi

Anno 1800 to nie tylko rozbudowana kampania i pełnoprawny multiplayer. 20-letnia historia marki Anno na rynku zobowiązała twórców do zaimplementowania najlepszych cech wcześniejszych części tej serii. Pojawiają się więc losowo generowane mapy, a także unikatowi przeciwnicy SI. To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo odkrywanie wszystkich cech tytułu to zabawa na co najmniej kilkadziesiąt godzin.

Wszystko widać jak na dłoni!

Oprawa wizualna Anno 1800 jest bardzo szczegółowa. Za sprawą wysokiej jakości grafiki możemy dokładnie przyjrzeć się wszystkim obiektom otoczenia, w tym przede wszystkim charakterystycznym dla naszej metropolii budynkom, jakie umieściliśmy na wielkiej mapie podczas rozgrywki.

Najważniejsze cechy:

strategia z elementami symulacji

rozbudowana kampania w czasach rewolucji przemysłowej

tryb multiplayer

nieliniowy przebieg rozgrywki

zabawa na co najmniej kilkadziesiąt godzin

wysokiej jakości oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Anno 1800: