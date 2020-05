Po​bierz program

Anti-Porn to bardzo popularne poza granicami naszego kraju narzędzie, służące do kontroli sposobu wykorzystania naszego komputera. Doskonale nadaje się ono do kontrolowania odwiedzanych stron internetowych i uruchamianych programów przez nasze pociechy, małżonków ;-), pracowników oraz inne osoby pracujące na komputerze.

O możliwościach i dużej funkcjonalności świadczyć może fakt, iż program wykorzystywany jest na co dzień przez ponad 8 milionów ludzi na całym świecie. Poza podstawowymi opcjami blokowania wybranych stron, a także ich filtrowania narzędzie oferuje także wiele więcej przydatnych funkcji. Wśród nich znajdziemy m.in. takie, które pozwalają zablokować wybrane komunikatory internetowe, gry komputerowe, a także zdefiniować czas, w którym można z nich korzystać oraz je uruchamiać.

Dodatkowo program wyposażony został w opcje umożliwiające nakładanie restrykcji co do czasu, w którym można korzystać z komputera. Nie zabrakło również funkcji ochrony oczu, która po upłynięciu określonego czasu blokuje komputer, dając tym samym użytkownikowi możliwość odpoczynku. Anti-Porn pozwala również tworzyć rejestr wszystkich odwiedzonych stron internetowych, a także przechwytywać i zapisywać na dysku zrzuty ekranowe (screeny) pulpitu. Dostęp do opcji konfiguracyjnych zabezpieczany jest hasłem podawanym jeszcze podczas instalacji oprogramowania.

Anti-Porn charakteryzuje się dużą skutecznością działania głównie jeśli chodzi o treści m.in. w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim itp. Aby cieszyć się pełną skutecznością także w języku polskim należy stworzyć w programie listę słów kluczowych w naszym języku. Narzędzie jest bardzo proste w użyciu i pomimo braku polskiej wersji językowej, jego obsługa nie powinna nikomu sprawić trudności.

