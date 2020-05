Kolejne, testowe kompilacje Windows 10. Nuda... Czy na pewno?

Od mojego ostatniego wpisu minęły już prawie 2 miesiące, podczas których pojawiło się siedem testowych kompilacji Windows 10 – 19603 , 19608 , 19613 , 19619 , 19624 , 19628 oraz 19631 . Wydawać by się mogło, że był to wystarczający okres na zaimplementowanie jakiś oszałamiających lub chociażby ciekawych zmian. Jednak czy tak było w istocie? Przekonajmy się.

Windows Subsystem for Linux, czyli WSL

Zaczniemy od sporego ułatwienia dla jego użytkowników, a mianowicie integracji z systemowym eksploratorem plików. Co warte odnotowania, nie jest to całkowita nowość, gdyż obsługa linuksowego systemu plików pojawiła się w WSL wraz z Windows 10 1903. Teraz zwyczajnie uproszczono do niego dostęp, dodając stosowny odnośnik na lewym panelu nawigacyjnym.

Ustawienia

Pierwsza zmiana tyczy się zarządzania „śmieciami”, do czego stworzono narzędzie dostępne w ustawieniach pamięci. Agreguje ono wszelkie potencjalnie niepotrzebne pliki, jednocześnie dając użytkownikowi całkowitą wolność wyboru – nic się tutaj nie dzieje automatycznie.

W końcu zaimplementowano wyszukiwarkę na ekranie wyboru domyślnej aplikacji dla danego protokołu / typu pliku, lecz żeby nie było Insiderom zbyt wesoło, udostępniono ją wyłącznie połowie z nich.

Zaktualizowano nieco opis okna konfiguracji nowego połączenia bluetooth i w kategorii „bluetooth” wyszczególniono również kontrolery, o co ponoć prosili Insiderzy.

Jeśli ktoś każdorazowo sprawdza w sieci każdą wykrytą aktualizację (w końcu oznaczenie paczki niewiele zdradza), to pojawiło się w tym zakresie spore ułatwienie – dzięki możliwości kopiowania tekstu odpada przymus ręcznego przepisywania.

W przypadku wystąpienia problemu z synchronizacją czasu, spowodowanego brakiem / niestabilnością połączenia z siecią, uraczeni zostaniemy stosownym błędem. Wiecie, by od razu zrozumieć co się stało i że nie jest to „wina Windowsa”.

Ułatwienia dostępu

Narrator automatycznie, po jego włączeniu z poziomu nowego Microsoft Edge, uruchamia się w trybie skanowania, a przy tym nie robi tego podczas interakcji z funkcją Ideas dostępną w Excelu.

Inne

Dla mnie zbędny dodatek, niemniej powołano do życia rozszerzenie Microsoft News Bar (Beta). Działa on podobnie do widżetów dostępnych na Windows Vista, tj. wyświetla się w formie paska bocznego przy prawej krawędzi ekranu. Jak nietrudno się domyślić, pobiera on dane z Microsoft News, jednak do działania nie wymaga instalacji tego programu. Co tu dużo pisać, funkcjonuje dokładnie tak, jak można tego oczekiwać.

W związku z szalejącą epidemią koronawirusa zadecydowano o dodaniu stosownego baneru do systemowej wyszukiwarki – bo nie ma niczego ważniejszego niż dostęp do najnowszych informacji z tego mocno wyeksploatowanego tematu.

Usprawniono logikę działania połączeń VPN, aby w przypadku ręcznego odłączenia od sieci zachowywały się podobnie do klasycznego WiFi, tj. nie łączyły się już z nią automatycznie.

Zaimplementowano wstępne wsparcie dla mechanizmu DNS over HTTPS – stosowna instrukcja znajduje się tutaj .

Pliki WSB pochodzące z Windows Sandbox nie rozróżniają teraz wielkości liter – cokolwiek miałoby to znaczyć („case insensitive” – inaczej się to tłumaczy?).

Uaktualniono konfigurację mechanizmu Windows Hello, tak by poprawnie obsługiwała kamery pracujące na długości fali wynoszącej 940nm („940nm wavelength cameras” – może tego nie tłumaczy się dosłownie?).