Kolejny opis nielicznych nowości z kompilacji 20221, 20226 oraz 20231

Jak już się zapewne domyślacie, od czasu mojego ostatniego wpisu Windows 10 nie zmienił się diametralnie. Nie zaimplementowano w nim żadnych wywrotowych funkcji, które wymusiłyby zmianę naszych przyzwyczajeń. W zamian na pasek zadań dodano ikonę mechanizmu Meet Now – znany użytkownikom Skype już od dłuższej chwili. Warto jednak zaznaczyć, że jest to jedynie odnośnik do webowego (przynajmniej w moim przypadku, ponieważ nie posiadam zainstalowanego desktopowego klienta) serwisu, z poziomu którego zainicjujemy właściwe „spotkanie”.

Idąc dalej mamy ukłon w stronę posiadaczy dysków NVMe SSD. W celu osiągnięcia długiej i bezproblemowej pracy system ma wykrywać wszelkie sprzętowe nieprawidłowości, dzięki czemu użytkownik będzie w stanie zawczasu na nie zareagować. Microsoft zaznacza przy tym, iż w przypadku ujrzenia poniższego komunikatu powinniśmy niezwłocznie wykonać kopię zapasową. Jeśli zaś chodzi o samo powiadomienie, to jego kliknięcie przenosi wprost do zarządzania pamięcią, gdzie umieszczono więcej niezbędnych informacji.

Nie wiem który to już raz, jednak ponownie uaktualniono mechanizm pierwszej konfiguracji systemu. Ma być nie tylko czytelniejszy, ale i bardziej rozbudowany – w celu lepszego dopasowania systemu pod konkretnego konsumenta. Aczkolwiek jest to dopiero „pierwsza fala” nowości w tym zakresie, więc Insiderzy mogą nie uświadczyć żadnych istotnych różnic po przejściu przez ten proces.

Nie zapomniano przy tym o konsumentach biznesowych, dla których przygotowano możliwość zdefiniowania skojarzenia plików „per-użytkownik” oraz „per-urządzenie”. Co ważne odnotowania, zmiana ta ma zastosowanie nie tylko na nowych instalacjach, lecz skorzystają z niej również „stare” maszyny.

The End

I to by było na tyle jeśli chodzi o opis kompilacji 20221, 20226 oraz 20231 – wyjątkowo krótki, czyż nie? No i oczywiście nie muszę kolejny raz podkreślać, iż omawiane rzeczy udostępniono w ramach testów A/B?