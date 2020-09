Przegląd nielicznych nowości w kompilacjach 20206, 20211 oraz 20215

Długo myślałem jak zacząć ten wpis i nawet miałem na to kilka pomysłów. Ostatecznie jednak wszystko wykasowałem i stwierdziłem, że tworzenie wstępu na siłę nie ma większego sensu. Tak więc, bez zbędnego wodolejstwa, przedstawiam Wam te nieliczne nowości, które pojawiły się w kompilacjach 20206, 20211 oraz 20215.

Coś się popsuło

Irytujące testy A/B

Ewolucja modułu selektora emotikon (Emoji Picker)

W ciągu ostatnich 3 lat Microsoft zaimplementował w Windows wiele sposobów na ekspresję samego siebie (dobrze myślicie, to ich słowa). Dlatego też selektor emotikon rozrastał się w miarę upływu czasu, obsługując coraz więcej języków i symboli – w tym zabawne Kaomoji . W międzyczasie pojawił się również systemowy schowek, by bezproblemowo przesyłać wcześniej skopiowane elementy.

Ilość możliwości wciąż rosła, przez co całość stawała się mocno nieczytelna. Na szczęście postanowiono coś z tym zrobić, wnosząc szereg niezbędnych poprawek. Po pierwsze, jego interfejs uaktualniono zgodnie z wytycznymi Fluent Design – m. in. poprzez dodanie akrylowego tła. Po drugie, zaimplementowano wygodną wyszukiwarkę. Po trzecie i prawdopodobnie najmniej ważne, pojawiło się wsparcie GIF’ów. No i po czwarte, zadecydowano o połączeniu wspomnianego selektora oraz schowka, by wszystkim wygodnie zarządzać z jednego miejsca.

Stary, mój aktualny Nowy, u mnie nieobecny

Prezentacja nowego mechanizmu pisania głosem

Co bardziej rozeznane w temacie osoby na pewno zdają sobie sprawę z tego, iż nie jest to żadne novum w świecie Windows. Niemniej, Voice Typing zastąpi dotychczasowy moduł dyktowania głosowego, lecz (przynajmniej póki co) tylko na niektórych rynkach USA (angielski), Australia (angielski), Indie (angielski), Kanada (angielski i francuski), Wielka Brytania (angielski), Francja (francuski), Portugalia (brazylijski), Chiny (chiński uproszczony), Meksyk (hiszpański), Hiszpania (hiszpański) Niemcy (niemiecki), Włochy (włoski) oraz Japonia (japoński, lecz bez automatycznego wstawiania znaków interpunkcyjnych).

Ogólne zmiany przedstawiają się następująco:

Nowoczesny wygląd, zoptymalizowany pod kątem dotykowej klawiatury – cokolwiek miałoby to znaczyć;



Automatyczna interpunkcja pozwala na nieskrępowany monolog, choć mnie osobiście ciekawi skuteczność wykrywania końca zdania;



Zaktualizowane algorytmy zapewnią możliwie najbardziej niezawodne pisanie głosem.



By uruchomić nowy mechanizm należy wcisnąć kombinację WIN + H lub mikrofon na klawiaturze dotykowej. Microsoft podał również listę przykładowych komend wraz z zachętą do ich wypróbowania.

Udoskonalona klawiatura ekranowa

Jak podkreślono, w tym aspekcie wykonano szereg drobnych usprawnień, aby pisanie przy jej pomocy było celne i komfortowe:

Dodano nowe animacje i dźwięki;



Klawisze skrywające pod sobą kilka znaków (chociażby nasze diakrytyczne) zoptymalizowano pod kątem szybkiego wprowadzania – szczegółów nie podano, lecz podejrzewam, że chodzi o czas reakcji na dłuższe przytrzymanie palca;



Z lewej strony spacji zadokowano przycisk uruchamiający nowy mechanizm dyktowania tekstu;



Na prawym krańcu paska sugestii na stałe umieszczono przycisk umożliwiający „odpięcie” klawiatury i jej dowolne przemieszczenie za pośrednictwem „pastylki” pojawiającej się przy górnej krawędzi;



Wszystkie wpisy w ustawieniach oznaczono stosownymi etykietami, co ma poprawić przejrzystość;



Na lewo od podpowiedzi umieszczono skrót do opisywanego wyżej selektora emotikon;



W końcu dodano opcję sterowania kursorem poprzez gesty wykonywane na spacji – we wszystkich czterech kierunkach.

Pomniejsze rzeczy

Wskazując proces Eksploratora Windows w menadżerze zadań możemy go szybko zrestartować poprzez skrót „Alt + R”;



Pamiętacie szumnie zapowiadaną wyszukiwarkę w panelu domyślnych aplikacji? Po „żmudnych” testach A/B wreszcie zadecydowano o udostępnieniu jej wszystkim Insiderom;