Przegląd styczniowych nowości w testowych odsłonach Windows 10, tj. kompilacje 21286, 21292 i 21296

Na 2021 rok Microsoft zaplanował premierę projektu Sun Valley, który zbliży do siebie Windows 10 i Windows 10X, co z kolei sprawi, że ten pierwszy swoim interfejsem będzie nieco mniej nawiązywał do minionej dekady. Pierwsze tego efekty możemy podziwiać już teraz poprzez program Windows Insider (np. nową animację uruchamiania i zamykania okna), chociaż ciągle są to jedynie pojedyncze elementy. Na ostateczną wersję przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, co najmniej do jesieni, kiedy to zadebiutuje odsłona 21H2.

Fuzja paska zadań i strumienia informacji

No ale dobra – co wniosły trzy ostatnie wydania, tj. 21286, 21292 oraz 21296? Na pierwszy plan niewątpliwie wysuwa się rzecz dostępna wyłącznie w 5 regionach – USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Indii (wymagająca przy tym obecności stabilnego, chromowego Microsoft Edge). Mowa tutaj o strumienia wiadomości integrowanym z paskiem zadań, dającym dostęp do niusów, pogody, kursów giełdowych, podglądu na panujące warunki drogowe i innych takich. „Dzięki niemu możemy, z dowolnego miejsca w systemie, uzyskać szybki podgląd na kontent skrojony specjalnie dla nas, co jest znacznie wygodniejsze od uruchamiania kilku dedykowanych aplikacji”. Podkreślono również, że poprzez nowe rozszerzenie powłoki otrzymujemy wgląd w artykuły ponad 4500 różnych światowych marek, m. in. The New York Times, BBC czy The Verge. Bez problemu ukryjemy teksty / tematy, które nie przypadły nam do gustu jak i oznaczymy te ciekawe. Z poziomu tego okna przejdziemy bezpośrednio do Microsoft Privacy Dashboard, gdzie zmniejszymy wpływ reklamodawców oraz ciasteczek śledzących. „At Microsoft, we believe privacy starts with putting you in control and giving you the tools and information, you need to make informed choices.” - hehe. Firma sprawdza różne wariacje tego mechanizmu, więc pomiędzy implementacjami u poszczególnych Insiderów mogą występować pewne rozbieżności. Jakby tego było mało, nie wszyscy użytkownicy w ogóle zobaczą tę nowość, gdyż udostępniono ją zaledwie części z nich.

Zmodernizowane Ustawienia

Sun Valley to nie tylko zmiany stricte wizualne, lecz i przenoszenie kolejnych kart Panelu Sterowania do systemowych Ustawień. Tym razem padło na funkcję Storage Spaces, która jest mi całkowicie nieznana, więc niczego konkretnego na jej temat nie mogę napisać. Wspomnę jednak, iż w pierwszej fazie wypuszczono ją w ramach testów A/B, a obecnie wszyscy Insiderzy powinni mieć do niej dostęp.

Ponadto, w zakładce odpowiedzialnej za zarządzanie dźwiękiem ujrzymy teraz stosowny komunikat, jeśli mamy wyłączony dostęp do mikrofonu (dla całego systemu lub jedynie aplikacji) – zaraz pod nim umieszczono odnośnik do miejsca, gdzie możemy to zmienić.

Małe co nieco dla tych bardziej zaawansowanych

Powołano do życia konsolowe narzędzie o nazwie DiskUsage, które, jak nietrudno się domyślić, pozwala śledzić pliki oraz katalogi zajmujące zbyt dużo miejsca. Jest ono w stanie skanować konkretny katalog lub cały dysk, wyświetlając szczegółowe informacje odnoszące się do wszystkich podkatalogów. Oczywiście nie zabrakło komendy „diskusage /?”, która ukaże nam dostępne opcje.

Jeśli używacie Windows Subsystem for Linux to niewątpliwie docenicie obsługę automatycznego uruchamiania zdefiniowanych skryptów wraz ze startem tego środowiska. Konfiguracja odbywa się poprzez edycję pliku /etc/wsl.conf, gdzie w sekcji „boot” powinniśmy dodać wpis „command”.

Pomniejsze rzeczy

Usprawniono automatyczne dostosowywanie strefy czasowej, rozbudowując je o wysoką oraz niską pewność zmiany położenia. W pierwszym przypadku całość wykona się bez naszej ingerencji i jedynie zostaniemy poinformowani o tym fakcie. Nie trudno się więc domyślić, iż w drugim scenariuszu ujrzymy prośbę o wykonanie stosownej akcji – o ile do urządzenia zalogowany będzie administrator.

W oparciu o informację zwrotną umieszczoną na portalu GitHub, zadecydowano o implementacji opcji wyłączającej automatyczne używanie urządzeń wykorzystujących Xinput do kontrolowania aplikacji UWP oraz niektórych elementów interfejsu Windows. Według podlinkowanego zgłoszenia mogło to powodować pewne problemy, dlatego ostatecznie skończyło się tak, a nie inaczej. Nie znajdziemy jednak (przynajmniej na razie) stosownego przełącznika w ustawieniach, lecz należy skorzystać z Edytora Rejestru i dodać nowy klucz w lokalizacji HKLM\Software\Microsoft\Input\Settings\ControllerProcessor\ControllerToVKMapping (wartość DWORD ustawiona na 0).

Wspomniano również o wyposażeniu podglądu schowka (Win + V) w obsługę przypinania, odpinania, usuwania oraz synchronizacji wyłącznie poszczególnych wpisów. Niestety, u mnie zabrakło, ewentualnie nie wiem jak z tego skorzystać, pierwszych dwóch opcji.