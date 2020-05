Pob​ierz program

Anvil Studio to niezwykle przydatny program do tworzenia muzyki i edytowania plików audio. Aplikacja nie wyróżnia się nowoczesnym interfejsem, ale nadrabia to wygodnym i przejrzystym edytorem muzycznym, za pomocą którego możemy miksować, modyfikować oraz nagrywać dowolne dźwięki na komputerze.

Anvil Studio przeznaczony jest głównie dla doświadczonych muzyków, hobbistów oraz profesjonalnych kompozytorów. Jego obsługa nie należy do najłatwiejszych, a to wszystko za sprawą ogromnej ilości skomplikowanych opcji oraz narzędzi do modyfikowania i tworzenia muzyki. Dla mało doświadczonych użytkowników przygotowano rozbudowany i zintegrowany samouczek, który z całą pewnością pomoże przy nauce obsługi programu.

Program obsługuje dwa formaty audio – WAV i MIDI, a także różne listy odtwarzania i ogromną ilość instrumentów muzycznych. Użytkownicy mogą łączyć dźwięki w jedną całość lub dzielić je na poszczególne części. Poza tym można ustawiać balans dźwięku, wyciszać i usuwać fragmenty muzyki oraz korzystać z dynamicznego modyfikowania muzyki podczas jej odtwarzania. W ten sposób można łatwiej i szybciej eksperymentować z rytmami.

W aplikacji nie mogło zabraknąć edytora sampli i efektów dźwiękowych, różnych trybów komponowania muzyki, zaawansowanego miksera i wsparcia dla zewnętrznych urządzeń audio. Anvil Studio umożliwia nagrywanie do ośmiu ścieżek audio w tym samym czasie, a także stosowanie różnych efektów do ulepszania jakości dźwięku i muzyki. Użytkownicy mogą również rozszerzyć funkcję programu instalując dodatkowe wtyczki, które można za niewielką dopłatę zakupić na oficjalnej stronie producenta.