Any Audio Converter to darmowa aplikacja przeznaczona do konwertowania plików audio pomiędzy różnymi formatami i wydobywania ścieżek dźwiękowych z plików wideo.

Program bardzo dobrze radzi sobie z konwersją pomiędzy najpopularniejszymi formatami wideo (AVI, MPEG, WMV, MOV, MP4, RM, RMVB, ASF, FLV) i audio (MP3, M4A, WMA, WAV, FLAC, OGG, AU, MP2 i AC3). W przypadku tych pierwszych Any Audio Converter oferuje funkcję wydobycia dźwięku z pliku i zapisu go do formatu audio. Opcję tą można wykorzystać m. in. do konwersji filmów zapisanych w formacie Flash (pobranych z takich serwisów jak YouTube, Google, NFLV) do popularnego formatu audio MP3. Any Audio Converter posiada również funkcję kolejkowania zadań.

Dodatkowo autorzy przygotowali sporo możliwości w zakresie konfiguracji wyjściowej kodeka audio. Any Audio Converter oferuje możliwość ustawiania takich parametrów jak częstotliwość próbkowania, głośność audio, wybieranie ścieżek dźwiękowych, wybór parametrów jakości dźwięku itp. Ponadto użytkownikom udostępniono możliwość pobierania filmów z serwisu YouTube i Google Video oraz odtwarzania plików bezpośrednio z poziomu aplikacji.