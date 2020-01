Po​bierz program

Any Video Converter to bardzo dobre, a przede wszystkim darmowe narzędzie pozwalające na szybką konwersję video pomiędzy rożnymi formatami plików.

Program charakteryzuje wysoka jakość plików wyjściowych oraz wsparcie dla najpopularniejszych formatów w tym DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI,MPEG-I, DVD NTSC, DVD PAL, Flash for Video (FLV), AVI Video i WMV. Dużą zaletą Any Video Converter jest funkcja konwersji nie tylko do formatów przeznaczonych dla komputera czy urządzeń typu DVD, ale również na telefony komórkowe. Dla formatu MP4 autorzy przygotowali sporo możliwości konfiguracyjnych dla dźwięku i obrazu np. rozmiar video, próbkowanie audio itp.

Poza funkcjonalnością konwersji wideo narzędzie wyposażone zostało w opcje, pozwalające dowolnie zmieniać rozmiar obrazu w materiale wyjściowym oraz wycinać i uwzględniać podczas pracy jedynie wybrane fragmenty pliku. Z pomocą Any Video Converter scalimy także kilka klipów w jeden materiał wideo.

Aplikacji nie sprawia problemu przetwarzanie wielu rożnych plików video do jednego wskazanego formatu. Any Video Converter posiada także zaimplementowaną opcję podglądu filmów przed konwersją w czasie rzeczywistym i funkcję pobierania filmów z serwisu YouTube i Google Video.