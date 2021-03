Anzu – okulary z wbudowanymi głośnikami od Razera już w sprzedaży

Udostępnij:

Razer oficjalnie ogłosił swoje okulary Anzu z wbudowanymi głośnikami, znajdującymi się bezpośrednio w zausznikach okularów. Gadżet ma być zgodny z systemami Bose, Amazon oraz wieloma innymi. Cena okularów została ustalona na 199,99 dolarów.

Okulary Anzu będą dostępne w różnych rodzajach oprawek – prostokątnych, jak i okrągłych, a każde z nich będą dostępne w dwóch rozmiarach: małym lub dużym. W każdym zestawie znajdą się dwa zestawy soczewek: zwykłe, przezroczyste, które zapewnią 35-procentową blokadę przed niebieskim światłem, a także dodatkowe soczewki przeciwsłoneczne z 99-procentową ochroną przed promieniowaniem UV.

Zamiast kopiować od konkurencji, Razer postanowił iść własną drogą i zmienić całkowicie podejście do okularów audio. Firma zastosowała bezprzewodową konstrukcję, która całkowicie dzieli lewy i prawy głośnik. Tego rodzaju zastosowanie ma zapewnić większy komfort użytkowania, ponieważ ramy Anzu pozwalają na większą elastyczność. Użytkownik musi ładować jednocześnie oba zauszniki okularów w tym samym czasie. Teoretycznie jest też możliwość sporadycznych problemów typowych dla sprzętów bezprzewodowych, jak zaniki dźwięku po jednej stronie. Razer twierdzi, że zmniejszył opóźnienie Bluetooth do 60 ms.

Oba zauszniki w okularach Anzu reagują na dotyk, więc użytkownik może sterować nimi za pomocą gestów. W ten sposób można łatwo zmieniać utwory, odbierać połączenia lub aktywować asystenta głosowego. Okulary Anzu mają klasę wodoodporności IPX4, więc nie zalecane jest korzystanie z nich w przypadku dużego deszczu, jednak powinny dobrze radzić sobie z lekkimi rozpryskami.

Okulary Anzu automatycznie wyłączają się po złożeniu, dzięki czemu osiągają do dwóch tygodni czasu czuwania. Automatycznie parują się z ostatnim urządzeniem po ponownym otwarciu. Żywotność baterii ocenia się na do pięciu godzin. Do Anzu firma dołącza etui ze sztucznej skóry na zatrzask magnetyczny z kieszonką do przechowywania kabla ładującego lub dodatkowych soczewek.

Obecnie Anzu są dostępne wyłącznie na stronie producenta oraz w oficjalnych sklepach RazerStore.