Aplikacja Google TV zamieni smartfon w pilot do telewizora z Androidem TV

Android TV sukcesywnie zmienia się w Google TV, a równolegle trwają prace nad aktualizacją towarzyszących systemowi aplikacji. Jak podaje PhoneArena, zmiany mają dotyczyć także aplikacji na smartfony o tej samej nazwie – Google TV.

Okazuje się, że aplikacja ma przejąć między innymi bieżącą funkcjonalność programu Android TV Remote Control, który pozwala już dzisiaj zmienić smartfon w pilot Bluetooth do dowolnego telewizora czy przystawki z systemem Android TV. W praktyce od lat nie jest jednak aktualizowany i jak na dzisiejsze standardy nie zachęca do korzystania – szczególnie że miewa problemy z połączeniem.

Na planowane dodanie funkcjonalności Android TV Remote Control do aplikacji Google TV wskazuje analiza przeprowadzona przez redakcję 9to5Google, która zdekompilowała APK najnowszej wersji aplikacji ze Sklepu Play i znalazła w niej nowe łańcuchy znaków. Wśród nich "Make sure the Android TV is in the same Wi-Fi or Ethernet network", czyli "Upewnij się, że Android TV jest podłączony do tej samej sieci (przez Wi-FI lub Ethernet)", co jest niezbędne do poprawnego rozpoznania urządzenia, a później jego obsługi.

Co ciekawe, w aplikacji udało się już nawet uruchomić proces parowania, ale nie nie doszedł do skutku. Wszystko wskazuje więc na to, że jest to wczesny etap testów, a przed aplikacją jeszcze wiele aktualizacji, nim ten aspekt zostanie dopracowany. Oficjalnie żadne terminy nie są znane. Można jednak przypuszczać, że na finalną wersję aplikacji Google TV przyjdzie jeszcze poczekać przynajmniej kilka tygodni, jak nie miesięcy.