Aplikacja PeoPay Kids od Banku Pekao SA. Ma uczyć najmłodszych jak oszczędzać

Bank Pekao S.A. rozwija nową aplikację PeoPay Kids. Została ona stworzona z myślą o dzieciach w wieku 6-13 lat. Oferuje ona dostęp do rachunku bankowego, konta oszczędnościowego czy korzystania z karty płatniczej.

Osoby poniżej 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, co ogranicza im możliwość korzystania z systemów płatniczych. Istnieje jednak możliwość korzystania z bankowości pod nadzorem rodzica. Takim rozwiązaniem są np. oferty Konto Jakie Chcę dla młodych (Santander) PKO Junior (PKO Bank Polski), eKonto Junior (mBank) czy właśnie konto młodzieżowe Banku Pekao S.A, umożliwiające korzystanie z aplikacji PeoPay Kids.

Aplikacja bankowa PeoPay Kids umożliwia przede wszystkim organizowanie wydatków i ma uczyć najmłodszych oszczędności. Przynajmniej taki jest główny zamysł. Aplikacja dzieli się na kilka sektorów, a głównym z nich jest portfel. Podstawowym rachunkiem do transakcji jest "Konto Przekorzystne", na którym dziecko otrzymuje 50 zł na start.

Drugim elementem aplikacji jest Skarbonka. Jak sama nazwa wskazuje, służy do odkładania pieniędzy w ramach konta oszczędnościowego "Mój Skarb". Dziecko może z niego korzystać do 18 roku życia. Przez pierwsze cztery miesiące oprocentowanie wynosi 2 proc. w skali roku, a o ich upływie wnosi standardową liczbę, czyli 0,5 proc. w skali roku. Kwota jest kapitalizowana co miesiąc, a maksymalna suma, którą można oprocentować to 3 tysiące złotych.

Najważniejsze cechy PeoPay Kids:

Dostęp do karty płatniczej z limitem od 20 do 50 zł dziennie

Możliwość założenia konta oszczędnościowego

Korzystanie z rachunku osobistego

Przejrzysty i przyjazny dzieciom interfejs aplikacji

Możliwość organizowania swoich wydatków

Najciekawszą cechą tego rozwiązania wydaje się organizowanie i nauka oszczędzania. Do dziś niektórym dorosłym nie wychodzi to najlepiej. W aplikacji znajduje się również tzw. wirtualny trener, który wyjaśnia niektóre pojęcia z zakresu finansów oraz tłumaczy, jak skutecznie oszczędzać i gospodarować środkami. Rodzic posiada dostęp do wszystkich informacji o tym, jak dziecko wydaje otrzymane pieniądze.

W Skarbonce wyświetla się zaoszczędzona kwota, a poniżej wszystkie zapisane przez użytkownika cele, na które oszczędza. Obok każdego z nich wyświetla się aktualnie odłożona kwota oraz ile w pełni potrzeba pieniędzy.

Aplikację PeoPay Kids na Androida oraz iOS można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.