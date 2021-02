Aplikacja SHAREit na Androida ma luki bezpieczeństwa. Pobrano ją ponad miliard razy

Udostępnij:

SHAREit, jedna z najpopularniejszych aplikacji na Androida do przesyłania plików, ma poważne luki bezpieczeństwa, które są w dodatku ignorowane przez twórców ostrzega Trend Micro. Badacze zwrócili uwagę na kilka poważnych błędów, które mogą prowadzić do kradzieży danych użytkownika czy zdalnego wykonania kodu przez atakującego. Twórcy jak dotąd nie zdecydowali się ich usunąć.

Okazuje się bowiem, że problemy, na które zwraca uwagę Trend Micro zostały zauważone 3 miesiące temu i zasygnalizowane twórcom, ale niestety nikt nie zareagował na zgłoszenie. Wobec tego informacje o lukach upubliczniono, aby ostrzec użytkowników, a tych nie brakuje. W Sklepie Play aplikacja SHAREit została jak dotąd pobrana ponad miliard razy i generalnie cieszy się dobrymi opiniami (mając ich ponad 15 mln), toteż można wnioskować, że wiele osób korzysta z niej na co dzień.

Aplikacja SHAREit jest bez problemu dostępna w Sklepie Play, fot. Oskar Ziomek.

Jednym z zagrożeń w aplikacji SHATEit jest wbudowana możliwość pobierania dodatkowych gier, z których część ma swoje źródło poza Sklepem Play. Z łatwością można w ten sposób pobrać na smartfon niezweryfikowane oprogramowanie, które może być wykorzystywane przez cyberprzestępców. Inny problem to luki w kodzie pozwalające uruchamiać fałszywe aplikacje i wykorzystać część bibliotek. Szczegóły techniczne dostępne są w języku angielskim na stronie Trend Micro.

Choć znakomita większość ocen aplikacji SHAREit jest pozytywna, niektórzy zwracają uwagę na jej wady. "Przeładowana zbędnymi funkcjami (oglądanie filmików z internetu w aplikacji do przesyłania danych? Serio?), spamuje powiadomieniami (np. o tychże filmikach), których nie można wyłączyć, do tego reklamy. Bloatware, którego nie można usunąć z urządzenia" – napisał w 2018 roku jeden z użytkowników. W obliczu części takich opinii można się zacząć zastanawiać, czy te pozytywne na pewno są autentyczne. Wymienione wady aplikacji są przecież poważne i dziwne, by umknęły uwadze pozostałym.

Nie zmienia to jednak faktu, że w obliczu ignorowania zgłoszeń o lukach bezpieczeństwa przez producenta, aplikację SHAREit najlepiej bezzwłocznie usunąć ze smartfonu i skorzystać z innych metod udostępniania plików. Warto rozważyć choćby skorzystanie z chmury na czele z Dyskiem Google czy OneDrive'em Microsoftu.