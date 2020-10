Aplikacja Twój telefon zostanie zmodyfikowana. Łatwiej podepniesz większą liczbę urządzeń

Udostępnij:

Jedno, dwa, pięć, a nawet więcej urządzeń. Czyli tak jak teraz, ale w ponoć bardziej przystępnej formie. Microsoft pracuje nad przebudową aplikacji Twój telefon, aby ułatwić synchronizację z wieloma urządzeniami naraz.

Aplikacja Twój telefon w krótkim czasie stała się jednym z podstawowych narzędzi Windowsa 10. Przypomnijmy, pozwala ona użytkownikom smartfonów z Androidem lub iOS na sparowanie swoich urządzeń mobilnych z komputerem. Zakres funkcji obejmuje m.in. wymianę powiadomień i zdjęć, udostępnianie ekranu, a w przypadku niektórych modeli telefonów – nawet aplikacji.

Jak ujawnia Microsoft, wkrótce aplikacja Twój telefon zostanie nieco przebudowana. Zmiany na pewno nie są rewolucyjne, ale—zdaniem producenta—wydatnie poprawią komfort obsługi. Precyzując, chodzi o tych użytkowników, którzy mają więcej niż jedno urządzenie.

Zamiast jako jedną z funkcji w menu Ustawienia, Microsoft przeniesie menedżer urządzeń do odrębnej zakładki, gdzie każda z pozycji będzie prezentowana w formie kafelkowej. Przy czym zmiany pomiędzy nimi mają odbywać w sposób bardziej płynny niż dotychczas, kiedy każdorazowo należy odwiedzać pełen panel ustawień – twierdzi Microsoft.

Co warte odnotowania, funkcja podpinania wielu smartfonów trafiła do aplikacji Twój telefon całkiem niedawno, bo na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. Teraz jednak zalicza szybki krok wprzód. Choć kwestią otwartą pozostaje, kiedy trafi do wszystkich użytkowników. Na razie stanowi bowiem wyłącznie część programu Insider.