Aplikacja dla pszczelarzy. Tworzą ją uczniowie z Podkarpacia

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu pracują nad aplikacją, która umożliwi pszczelarzom m.in. sprawdzenie poziomu zapełnienia ula oraz jego wewnętrznej temperatury. Ich projekt ma zostać ukończony do maja 2021 roku i będzie zgłoszony do ogólnopolskiej olimpiady "Zwolnieni z Teorii".

Nad aplikacją pracują Jakub Kiełbowicz, Kacper Frodyma, Szymon Kremer, Gracjan Chamuła, Łukasz Chamuła, Eryk Maśkiewicz i Hubert Misiąg. Uczniowie podzielili się na trzy grupy: jedna odpowiada za sprzęt, druga zajmuje się oprogramowaniem, a trzecia promocją projektu w mediach społecznościowych.

- Istnieje podobne rozwiązanie, aczkolwiek jest ono wykorzystywane przy dużych pasiekach. Dodatkowo są one płatne, a my chcemy dotrzeć do mniejszych pszczelarzy i udostępnić naszą aplikację za darmo - wyjaśnia Hubert Misiąg w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

Darmowa aplikacja dla pszczelarzy

Uczniowie przypominają, że pszczoły odgrywają kluczową rolę w ekosystemie. - Są bardzo ważnym elementem przyrody, bez którego człowiek mógłby sobie nie poradzić. Można tutaj zacytować Alberta Ensteina: "Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia". Doszliśmy więc do wniosku, że chcemy wspierać pszczelarzy w tym co robią i ułatwić im pracę, tworząc aplikację - wyjaśnia Kacper Frodyma na łamach portalu nowiny24.pl.

Oprogramowanie oprócz informowania o poziomie zapełnienia ula i temperaturze wewnątrz niego, wskaże także, kiedy miód będzie gotowy do zebrania. - Możliwe, że w trakcie rozwoju projektu dodamy jakieś nowe rozwiązania - dodaje Eryk Maśkiewicz.

