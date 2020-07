Aplikacje dla kierowców: tankuj taniej, omijaj zagrożenia i wygodnie płać za autostrady

Udostępnij:

Sezon wakacyjny rozpoczęty. Wiąże się to z częstszymi wyjazdami, nierzadko w nieznany teren. Aby ułatwić sobie podróżowanie samochodem, warto sprawdzić kilka aplikacji, które przydadzą się każdemu kierowcy. Pozwolą taniej tankować, śledzić koszty utrzymania pojazdu, łatwiej płacić za autostrady czy znaleźć parking w miejscu docelowym.

Poniżej przedstawiamy 5 aplikacji, które warto zainstalować w smartfonie przed wyjazdem na wakacje. Programy zostały wybrane z myślą o Androidzie, ale część z nich jest także dostępna na iOS-a, dla użytkowników iPhone'ów. Jeśli nie wyobrażacie sobie podróży samochodem bez innych programów – zapraszam do dzielenia się swoim doświadczeniem i propozycjami w komentarzach.

Android Auto

Android Auto to aplikacja dla użytkowników Androida, która jest niezbędna, by skorzystać z wyświetlania Map Google czy odtwarzacza Spotify na ekranie samochodu, który także obsługuje ten system. Program jest jednak przydatny także w samym smartfonie – to swego rodzaju "tryb dla kierowcy", w którym wygodniej obsługuje się Mapy Google czy połączenia telefoniczne podczas jazdy, głównie dzięki większym elementom interfejsu.

Android Auto, fot. Oskar Ziomek.

W niektórych przypadkach korzystanie z Androida Auto wymaga instalacji aplikacji spoza Sklepu Play, gdyż ta nie jest oficjalnie dostępna w Polsce (choć obsługuje język Polski). O szczegółach tych zawisłości można przeczytać w naszym poradniku instalacji Androida Auto.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Strefa Parkowania

Strefa Parkowania to prosta aplikacja na Androida, która informuje kierowcę na bieżąco, czy znajduje się w strefie płatnego parkowania w dużych miastach. Pozwala to lepiej zaplanować miejsce postoju, szczególnie jeśli pojazd będzie zostawiony na wiele godzin. Na ekranie widać dokładny układ stref, a dodatkowo lokalizacje parkomatów, o ile takie dane trafiły na mapę.

Strefa Parkowania, fot. Oskar Ziomek.

W aplikacji obsługiwane są następujące miasta w Polsce: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wlkp., Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Międzyzdroje, Olsztyn, Opole, Poznań, Słupsk, Sopot, Szczecin, Świnoujście, Tarnów, Toruń, Trzebiatów, Tychy, Warszawa i Wrocław.

Aplikacja Strefa Parkowania na Androida jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.

Autopay

Autopay to aplikacja, która przyda się wszystkim kierowcom podróżującym autostradą A1 i A4 na odcinku Katowice-Kraków. Program pozwala zarejestrować pojazd w systemie, co pozwoli później automatycznie pobierać opłatę za przejazd na bramkach AmberGo. Aby skorzystać z Autopay, konieczne jest założenie konta, co wymaga podania między innymi numeru rejestracyjnego pojazdu – jest on odczytywany na bramkach.

Autopay, fot. Oskar Ziomek.

Takie rozwiązanie pozwala częściowo skrócić korki do punktów opłat na autostradzie. Kierowcy korzystający z opisywanej usługi mogą bowiem podjechać do specjalnie wyznaczonych w tym celu bramek i nie stać w ostatniej fazie kolejki wraz z pozostałymi kierowcami.

Aplikacja Autopay na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.

Fuelio

Fuelio to aplikacja pozwalająca w czytelny sposób śledzić wszystkie wydatki związane z samochodem (zarówno na paliwo, jak i na przykład serwis). Jest przy tym źródłem informacji o cenach paliw ze stacji benzynowych – informacje na mapie są na bieżąco aktualizowane przez zaangażowanych użytkowników programu.

Fuelio, fot. Oskar Ziomek.

Pozwala to łatwo znaleźć stację w okolicy, gdzie można się spodziewać korzystniejszych cen paliwa. Nierzadko odjechanie kawałek od głównych dróg w miastach pozwala trafić na stacje z korzystniejszymi cenami, co z kolei – w przypadku tankowania pełnego baku przed wyjazdem na wakacje – może się okazać wymierną korzyścią.

Aplikacja Fuelio na Androida jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.

Yanosik

Yanosik to aplikacja, którą docenią wszyscy kierowcy podróżujący po Polsce i oczekujący bieżących informacji o sytuacji na drodze. Duża społeczność użytkowników to główny atut. Dzięki nim, w aplikacji na bieżąco pojawiają się informacje o trwających utrudnieniach czy kontrolach policji.

Yanosik, fot. Oskar Ziomek.

Podczas jazdy kierowca otrzymuje powiadomienia o zbliżających się utrudnieniach. Mijając dany punkt, może sam potwierdzić, czy zagrożenie jest aktualne czy też nie. W ten sposób baza jest na bieżąco aktualizowana przez każdego użytkownika.

Aplikacja Yanosik na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.