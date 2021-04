Pobierz​ program

ApowerPDF to program do obsługi dokumentów zapisanych w formacie PDF, który umożliwia przede wszystkim tworzenie, przeglądanie i edytowanie plików.

Tryby wyświetlania

Możesz przygotowywać nowe dokumenty PDF z pustych plików, a także czytać przesłane Ci materiały, wyświetlając pojedynczą stronę lub dwie strony obok siebie z funkcją przewijania lub bez takiej możliwości w celu przedstawienia zawartości danej strony na całym ekranie.

Szybka modyfikacja na wiele sposobów

Chcesz podzielić jeden większy dokument na mniejsze PDF-y? Nic prostszego. Recenzujesz tekst i zamierzasz dodać komentarze do właśnie przeczytanych fragmentów? Dodawaj komentarze, wprowadzaj podkreślenia, wstawiaj notatki, a nawet znaczniki rysunkowe. Możesz także zabezpieczyć swoją pracę znakiem wodnym.

Wbudowany konwerter PDF

ApowerPDF zawiera możliwość zmiany formatów plików. Posiadając dokument zapisany jako PDF możemy go przekonwertować do Worda, Excela, HTML-a, obrazu, PPT i wielu, wielu innych. Nie musisz więc instalować dodatkowych narzędzi, by wykonać wszystkie niezbędne operacje na swoich projektach.

Najważniejsze funkcje ApowerPDF

tworzenie, przeglądanie i edytowanie dokumentów PDF

wiele opcji wyświetlania dokumentów (jedna strona, dwie strony obok siebie)

zaawansowane funkcje edycji (dodawanie notatek, znaczników, podkreśleń, itp.)

zabezpieczanie plików znakiem wodnym

wbudowany konwerter PDF do Worda, Excela, HTML, PPT i nie tylko

Uwaga!

Wersja testowa programu ApowerPDF zawiera reklamy i znaki wodne. Na oficjalnej stronie producenta możemy zakupić pełną wersję, korzystając z kilku wariantów (licencja miesięczna, roczna i dożywotnia; dostępna jest także opcja „family lifetime” dla 2-5 użytkowników).