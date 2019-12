Pobie​rz program

Apowersoft PDF Converter to kompleksowy oraz godny polecenia konwerter PDF, który umożliwia wygodne przetwarzanie dokumentów PDF do postaci plików Word, Excel, PPT i wielu innych. Dzięki niemu możliwe jest również generowanie PDF-ów na bazie plików w najpopularniejszych formatach.

Konwersja dokumentów z/do formatu PDF

Podstawową funkcją Apowersoft PDF Convertera jest konwersja PDF (skrót od Portable Document Format) do wielu popularnych formatów. Dzięki niej w łatwy i wygodny sposób zmienimy nasze dokumenty do postaci dokumentów Worda, arkuszy kalkulacyjnych Excel, prezentacji multimedialnych PPT, obrazów JPG/PNG, plików HTML czy TXT. Aplikacja wyposażona została także w narzędzia przeznaczone do tworzenia i generowania PDF-ów na bazie popularnych typów plików.

W obu przypadkach program charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i szybkością działania. Wystarczy, że po uruchomieniu programu Apowersoft PDF Converter wybierzemy odpowiedni tryb pracy (konwersja z PDF lub konwersja na PDF), zdefiniujemy odpowiednio format wyjściowy lub format danych wejściowych, wczytamy dane do przetworzenia i wskażemy lokalizację do zapisania przekonwertowanych plików. Następnie wystarczy już tylko kliknąć przycisk 'Konwertuj', który inicjuje proces konwersji danych.

Podział, łączenie i kompresja PDF

Na tym jednak możliwości opisywanego programu się nie kończą. Apowersoft PDF Converter oferuje zestaw kilku ciekawych i często bardzo przydatnych narzędzi podczas pracy z dokumentami PDF. Znajdziemy wśród nich opcje przeznaczone do scalania wielu PDF-ów w jeden, podziału dokumentów na kilka mniejszych, wyodrębnianie z nich wszystkich obrazów, kompresji dokumentów oraz ochrony i odblokowywania plików PDF. Nie zabrakło również opcji OCR.

Funkcje Apowersoft PDF Convertera