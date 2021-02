Apple App Store pełne fejkowych aplikacji. Nie działają, a zarabiają miliony

Od dłuższego czasu jeden z deweloperów oprogramowania, Kosta Eleftheriou, natrafił na wiele podejrzanych aplikacji na iPhone'y (system iOS). Niektóre z nich były w stanie zarobić kilka milionów dolarów. Ich mechanizm wyzysykiwania użytkowników za każdym razem był dość podobny.

Eleftheriou jest twórcą klawiatury Fleksy, a także aplikacji FlickType na Apple Watch, która umożliwia pisanie za pomocą gestów na zegarku.

Właśnie całe śledztwo dewelopera oprogramowania zaczęło się od natrafienia na aplikacje, które były totalnymi plagiatami FlickType. Z jednym wyjątkiem - były praktycznie bezużyteczne.

Twórcy tych aplikacji reklamowali je jako klawiaturę dla inteligentnego zegarka Apple, a nawet bezprawnie wykorzystywali materiały reklamowe twórcy FlickType.

Sęk w tym, że po pobraniu aplikacji takiej, jak np. KeyWatch użytkownik widział jedynie czarny ekran z możliwością odblokowania aplikacji. Taka przyjemność kosztowała 8 dolarów za tygodniową subskrypcję, za aplikację, która praktycznie w zasadzie nie działała.

While the “KeyWatch” $300k/month scam was removed, Apple did *not* take down their developer account.



Not only that, but their other scam, “GPS Speedometer”, remains on the App Store stealing $200k/month from unsuspecting people, with $416/year subscriptions.😱



