Apple Final Cut Pro X i Logic Pro X za darmo na 90 dni – propozycja na czas kwarantanny

Apple dołącza do grona producentów, którzy na czas pandemii udostępniają swoje oprogramowanie za darmo na dłuższy okres. W tym przypadku klienci będą mogli korzystać z Final Cut Pro X oraz Logic Pro X w ramach 90-dniowego, darmowego okresu próbnego. O szczegółach poinformował serwis The Verge.

Final Cut Pro X to oprogramowanie do edycji filmów wykorzystywane przez zawodowców i przeznaczone dla komputerów z macOS-em. Testową wersję można już teraz pobrać ze strony Apple, a jeśli użytkownik był już w czasie testowania poprzedniego wydania, jego okres testowy zostanie dodatkowo wydłużony o kolejne 90 dni. Final Cut Pro X wymaga przynajmniej 4 GB pamięci operacyjnej, choć do edycji 4K zalecane jest co najmniej 2 razy tyle pamięci.

Final Cut Pro to jedna z propozycji na czas kwarantanny, fot. materiały prasowe Apple.

Logic Pro X to natomiast aplikacja do tworzenia, aranżowania i miksowania muzyki, czyli tak zwany DAW. Podobnie jak Finul Cut, jest często wykorzystywana nie tylko przez domorosłych artystów, ale także zawodowców. Już na starcie dostępne są tu setki pętli i próbek, które można wykorzystywać w swoich utworach. Jak podaje The Verge, Logic Pro X w darmowej, 90-dniowej wersji będzie dostępny na stronie Apple w najbliższym czasie.

Poza promocją obydwa programy kosztują w polskiej dystrybucji odpowiednio niecałe 1400 i 950 złotych, Alternatywną propozycją do tworzenia wideo może być Adobe Premiere lub DaVinci Resolve, zaś w przypadku muzyki – Ableton Live, FL Studio czy Pro Tools.