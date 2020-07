Apple Mac: nie tylko autorskie procesory, ale też układy graficzne

Udostępnij:

Nowa generacja Maców otrzyma nie tylko procesory Arm, ale także autorskie karty graficzne. Zdradził to jeden ze slajdów pokazanych na sesji konferencyjnej podczas WWDC 2020.

Przypomnijmy, pod koniec czerwca Apple potwierdził, że planuje przeniesienie komputerów Mac na model programowy Arm. Stworzy w tym celu autorskie procesory, rezygnując z wykorzystywanych dotychczas układów x86 od Intela. Jak się okazuje, na tej migracji cennego partnera straci również AMD, które to jest głównym dostawcą dGPU do Maców.

Apple pracuje nad własną architekturą graficzną. Wiemy, że nazywa ją Metal, czyli tak samo jak obecnie wykorzystywane API graficzne, a ponadto zamierza skorzystać z techniki renderowania kafalekowego, odroczonego (od ang. Tile-Based Deffered Rendering — TBDR). W dużym skrócie oznacza to, że ramka będzie budowana z wielu sekcji (kafelków), a nie rysowana od razu w całości. Przy czym w 2020 r. nie jest to nic spektakularnego.

The future will be very interesting. macOS arm64 according to Apple removes support for AMD GPUs too, Apple GPUs all the way. pic.twitter.com/2hF8RwsO4C — Longhorn (@never_released) July 6, 2020

Na dokładnie takiej samej zasadzie działają dzisiejsze GPU Nvidii czy właśnie AMD, więc nie ma mowy o rewolucji, a co najwyżej dogonieniu rynkowych standardów. Choć Apple, jak zwykle, potrafi to sprzedać. Zauważcie, że na swoim slajdzie stosuje wyłącznie porównanie do integry Intela, i to dość nieprecyzyjne, bo odnoszące się tylko do iGPU Gen9.5 i starszych.

Zintegrowane układy graficzne z rodziny Gen11, instalowane w procesorach Intel Core 10. generacji "Ice Lake", a więc na przykład w ostatnim MacBooku Air, wspierają TBDR. Podobnie – SoC Apple A12 i A13. Kwestią otwartą pozostaje to, jak wydajne będą GPU z rodziny Metal. I jak skalowalne, skoro jedna architektura ma trafić zarówno do MBA, jak i Maca Pro. Nie wiadomo też, co ze wsparciem dla kart zewnętrznych po protokole Thunderbolt 3.