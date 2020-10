Apple One już w Polsce. Pakiet usług pozwala sporo zaoszczędzić

Udostępnij:

Od dzisiaj 30 października 2020 r. pakiet Apple One jest już dostępny dla użytkowników pięciu platform Apple: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, i tvOS. Do zestawu wchodzi kilka abonamentów firmy, umożliwiający dostęp do muzyki, filmów, gier i serwisów informacyjnych - po niższej cenie.

Apple zaczęło rozsyłać aktualizację z dostępem do Apple One falami - nie wszyscy użytkownicy będą mogli z niej od razu skorzystać. Niemniej, w jej ramach otrzymujemy:

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

dysk wirtualny iCloud

W Polsce dostępne są dwie wersje abonamentu, indywidualna oraz rodzinna (dla sześciu osób):

"Dla Ciebie" - 24,99 zł/miesiąc , z 50 GB przestrzenią na iCloud

, z 50 GB przestrzenią na iCloud "Dla rodziny" - 39,99 zł/miesiąc, z 200 GB przestrzenią na iCloud

Gdybyśmy chcieli te usługi wykupić osobno, musielibyśmy liczyć się z kosztem rzędu 74,96 zł. Oszczędność jest więc spora.

W Polsce niestety nie skorzystamy z planu Premier, który dodatkowo oferuje dostęp do Apple News+ i Apple Fitness+ wraz z 2 TB przestrzenią na iCloud.

Aby zobaczyć, czy możemy skorzystać z Apple One, należy przejść do sklepu App Store, po czym wybrać ikonkę z naszym profilem w prawym górnym rogu i wejść do zakładki "Subskrypcje". Tam powinien pokazać się baner odsyłający do Apple One.

Apple One nie wymaga aktualizacji systemu - działa zarówno na iOS 14.1, jak i 14.2 beta.