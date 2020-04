Pobierz ​program

Apple ProRes RAW to oficjalna paczka dla Windowsa 10 umożliwiająca odtwarzanie filmów wykorzystujących kodek Apple ProRes RAW oraz Apple ProRes RAW HQ. Niezbędne jest posiadanie komputera z 64-bitowym systemem i jednego z kilku obsługiwanych programów do edycji wideo.

W chwili premiery nie jest to stabilne wydanie, więc na razie nie można wykluczyć ewentualnych problemów ze stabilnością działania. Zgodnie z informacjami producenta, na początek obsługiwane są 4 aplikacje do edycji wideo: Adobe After Effects, Adobe Media Encocder, Adobe Premiere oraz Adobe Premiere Rush.

Apple ProRes RAW należy do szerszej grupy kodeków Apple ProRes, z których pierwsze pojawiły się jeszcze w 2007 roku. W przeciwieństwie do większości kodeków z grupy, ProRes RAW (powstały w 2018 roku) wykorzystywany jest na potrzeby zachowania jak największej liczby szczegółów nagrania, kosztem wydajności. Jest obsługiwany tylko przez część kamer dla profesjonalistów.