Apple Store oficjalnie w Polsce? Na to wskazują najnowsze doniesienia

Najnowsze plotki z pewnością przypadną do gustu wszelkim fanom produktów Apple. Zgodnie z doniesieniami, już w przeciągu najbliższych dwóch lat w Warszawie pojawi się pierwszy w Polsce oficjalny Apple Store.

Rootblog powołuje się na źródło z którego wynika, że firma chce zbudować oddział Store w Polsce w pobliżu budynku Puławska Financial Center Warsaw, znajdującego się w Warszawie. Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja, w pobliżu której znajduje się wiele kompleksów biurowych, a także słynne Łazienki.

Jak dalej podaje serwis, werbowanie pracownikow do nowego Apple Store'a zostało już rozpoczęte. Na stronie firmy z ogłoszeniami o pracę można póki co zobaczyć rekrutację na dwa stanowiska – E-Commerce Account Manager oraz eCommerce CX Manager.

Można się spodziewać, że tego rodzaju ruch ze strony Apple nie pozostanie bez wpływu na przychody firmy w naszym kraju. Dotychczas produkty z jabłkiem można było zakupić tylko u resellerów lub w oficjalnym sklepie internetowym. Dla wielu osób może to być więc dodatkowo zachęta do wejścia do sadu. A jak wiele osób się zgodzi, jak już raz się do niego wkroczy, to z tego ogrodu bardzo ciężko się wychodzi...