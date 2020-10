Apple TV trafia na telewizory Sony. Już nie tylko LG i Samsung

Udostępnij:

O wprowadzeniu Apple TV na telewizory Sony mówiło się już od dłuższego czasu. Sam fakt był potwierdzony przynajmniej od 2019 roku. Jednak dopiero teraz udało się wprowadzić aplikację.

Japoński producent przy okazji potwierdził, że Apple TV trafi nie tylko na najnowsze modele z 2020 roku, lecz także odbiorniki z 2018 i 2019 r. Pełna lista jest na razie nieznana, aczkolwiek według komunikatu Sony, ma być to większość telewizorów z 2018-2020 r.

Aplikacja Apple TV spełnia dwie funkcje. Z jednej strony jest to platforma do oglądania filmów, oferująca możliwość jednorazowego wypożyczenia bądź ich kupna w cenach od 7,99 zł. Jest to obiektywnie najbogatsza w swojej ofercie wypożyczalnia filmów 4K HDR na rynku polskim, gdzie usługi typu TVOD (czyli jednorazowego kupna/wypożyczenia) są w porównaniu do USA słabo rozwinięte. Przy okazji telewizory Sony obsłużą wypożyczane/kupowane filmy wraz z formatem dźwięku Dolby Atmos.

Po drugie aplikacja Apple TV umożliwia dostęp do usługi Apple TV+, czyli serwisu typu VOD (konkretniej SVOD, czyli abonamentowego). Znajdują się tam seriale, filmy i programy wyprodukowane przez Apple, w tym "The Morning Show".

W kwestii integracji Sony-Apple, nowsze telewizory obsługują także protokół AirPlay 2 oraz HomeKit. Apple TV już wcześniej zagościło na telewizorach marki Samsung oraz LG (gdzie także mamy Dolby Atmos). Niewykluczone, że aplikacja także trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, gdyż ostatnio internet obiegły zdjęcia testowych wersji oprogramowania na konsole. Sony niedawno zaktualizowało także firmware wybranych telewizorów z funkcjami HDMI 2.1, tak aby obsługiwały 4K przy 120 FPS.

Aplikację Apple TV na iOS można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.