Apple Watch i dwa nowe paski w geście poparcia środowisk LGBTQ. Jeden zaprojektował Nike

Apple Watch właśnie doczekał się dwóch nowych pasków sportowych. Nie są one jednak zupełnie typowe, lecz należą do okolicznościowej serii Pride Edition, przygotowanej specjalnie na czerwiec – miesiąc określany przez osoby nieheteronormatywne mianem Miesiąca Dumy LGBT.

Oba paski zostały stworzone z fluoroelastomeru; elastycznego i wytrzymałego materiału z grupy kauczuków syntetycznych, który Apple zwyczajowo wykorzystuje do produkcji opasek sportowych. Pierwszy ma typową formę tęczy, drugi jest natomiast w lwiej części biały, a unikatowego charakteru nadają mu liczne otwory z barwnymi zdobieniami.

Firma z Cupertino podkreśla, że paski produkowane są ręcznie, a model z perforacją powstaje we współpracy z Nike. Przy czym rozmiarówka jest częściowo uniwersalna, przez co należy rozumieć, że wariant mniejszy pasuje do koperty 38 lub 40 mm, większy zaś – 42 lub 44 mm.

Jak czytamy w informacji prasowej, Apple pragnie, aby podkreślić znaczenie czerwca jako Miesiąca Dumy LGBT. W świetle pandemii koronawirusa, gdy w dużej części krajów wszelkie parady i inne zgromadzenia publiczne zostały anulowane, okolicznościowe produkty mają być miłym akcentem dla wszystkich zainteresowanych.

Dodatkowo, w systemie operacyjnym watchOS 6.5.2 pojawią się trzy nowe tarcze z motywem tęczy, kolorystycznie i kompozycyjnie dopasowane do nowych pasków.

Paski Apple Watch Pride Edition Sport Bands, jak brzmi ich oryginalna nazwa, trafią do sprzedaży także w Polsce. Ich cena to 229 zł za sztukę. Premiera na przełomie maja i czerwca.