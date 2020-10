Udostępnij:

Apple odkryło wczoraj swoje najważniejsze karty na 2020 rok i zaprezentowało nowe urządzenia, w tym iPhone 12. Firmie jednak równie mocno zależy na swoich usługach abonamentowych. Dlatego też gigant z Cupertino ogłosił, że przy kupnie jego nowych produktów, konsumenci otrzymają darmowe subskrypcje.

Osoby, które zakupią nowego iPhone'a, iPada, komputer Mac, iPod touch bądź przystawkę Apple TV po dniu 22 października 2020 r. otrzymają darmowy, trzymiesięczny okres próbny usługi Apple Arcade oraz Apple TV+.

Apple Arcade to subskrypcja dająca dostęp do ponad 100 gier na platformie iOS, natomiast Apple TV+ to usługa VOD w ramach której zyskujemy dostęp do oryginalnych produkcji serialowych i filmowych od firmy z Cupertino.

Amerykański potentat już w 2019 r. przy kupnie swoich nowych urządzeń oferował Apple TV+ aż na okrągły rok w gratisie, a nawet przedłużył potem ten darmowy okres o kolejne trzy miesiące.

Firmie ewidentnie zależy na tym, żeby za sprzedażą nowego sprzętu szło też większe zaangażowanie w kupno i korzystanie z subskrypcji. Nic też dziwnego, skoro według statystyk z 2018 r. (portal business of apps) posiadacze iPhone'ów wydawali na aplikacje niemal dwa razy więcej niż osoby korzystające z urządzeń z Androidem.

Warto nadmienić, że z okresów próbnych trzeba skorzystać w przeciągu trzech miesięcy od aktywowania nowo zakupionego urządzenia. Ponadto z Apple Arcade może korzystać do pięciu osób podpiętych pod grupę rodzinną. Jeśli upłynie okres próbny, to cena zarówno usługi Arcade, jak i Apple TV+ wyniesie po 24,99 zł za miesiąc.

Jeszcze w tym roku Apple wdroży nowy pakiet Apple One, oferujący Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News Plus oraz przestrzeń wirtualną iCloud w ramach jednego abonamentu.