Apple klęka przed FBI. Nie będzie szyfrować kopii zapasowych w chmurze

Jak donosi agencja prasowa Reutera, Apple rezygnuje z pełnego szyfrowania kopii zapasowych iPhone'ów przetrzymywanych w iCloud. Zmiany są spowodowane naciskami ze strony FBI. Najwyraźniej Tim Cook i jego zarząd chcą współpracować z agencjami rządowymi.

Spięcia na linii FBI i Apple mogą się zakończyć. Tydzień po tym jak prokurator generalny William Barr publicznie wezwał Apple'a do odszyfrowania danych z dwóch urządzeń, firma z Cupertino ugięła się. Być może ze względu na wagę tej właśnie sprawy. W końcu dotyczyła iPhone'ów używanych przez oficera sił powietrznych Arabii Saudyjskiej Mohammeda Alhsamaraniego, który zastrzelił trzech obywateli Stanów Zjednoczonych w bazie lotnictwa morskiego na Florydzie.

Wówczas Apple podkreślało, że ich smartfony są chronione zabezpieczeniami przechowywanymi jedynie na urządzeniach. Aby uzyskać do nich dostęp, sami musieliby opracować w kodzie systemu narzędzie do łamania zabezpieczeń. A to oczywiście stanowiłoby zagrożenie dla całego iOS. Podobnie byłoby w przypadku wprowadzenia szyfrowania danych w chmurze.

Finalnie w ręce FBI trafiło kilka GB danych napastnika. Pochodziły one właśnie z chmury iCloud. W odpowiedzi na kolejne naciski Apple przekazało także kopie kilku innych kont, czy zapisy dokonanych transakcji użytkowników wskazanych przez śledczych. Łącznie odpowiedziano na siedem nakazów FBI.

FBI nie pierwszy raz wysyła roszczenia w stronę Apple'a. Tym razem do publicznej nagonki dołączył prezydent USA Donald Trump, oczywiście w swój ulubiony sposób - przez wpis na Twitterze. W skrócie: my pomagamy Apple, jak tylko możemy, a oni odmawiają odblokowania telefonów używanych przez zabójców, handlarzy narkotyków czy innych przestępców.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.