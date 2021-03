Apple łata luki bezpieczeństwa. Wydano aktualizacje dla wszystkich urządzeń

Udostępnij:

Nowo wydany zestaw poprawek bezpieczeństwa jest zalecany wszystkim użytkownikom, podaje Apple w informacji opublikowanej 8 marca. Oznacza to, że posiadacze iPhone’ów, iPadów, komputerów Mac oraz smartwatchów powinni zaktualizować swoje urządzenia: system iOS i iPadOS do wersji 14.4.1; watchOS do wersji 7.3.2 oraz macOS do wersji 11.2.3.

Firma podaje, że łatka naprawia błąd bezpieczeństwa, który sprawił, że WebKit - silnik napędzający przeglądarkę Safari - był podatny na ataki cyberprzestępców. Ci mogli wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, by zyskać dostęp do urządzenia, na którym została otworzona strona zawierająca złośliwy kod. Nierzadko tą metodą hakerzy zdobywają dostęp do podstawowego systemu operacyjnego.

Apple uważa jednak, że błędy nie były aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców, w przeciwieństwie do poważnych luk, które załatano w zeszłym miesiącu. Nie było wtedy wiadomo, czy zagrożeni byli wszyscy użytkownicy, czy tylko wybrana grupa posiadaczy iPhone’ów oraz iPadów.

Apple to firma, która szczyci się swoim wizerunkiem w zakresie bezpieczeństwa i rzadko przyznaje, że jej klienci mogą być aktywnie atakowani przez hakerów. Tym bardziej warto zaktualizować swoje urządzenia jak najszybciej, kiedy firma do tego namawia.