Apple może pracować nad konsolą do gier, choć to niezupełnie dobre określenie

Apple pracuje nad przystawką TV, która miałaby być skierowana specjalnie do niedzielnych graczy i wpłynąć na popularyzację usługi Apple Arcade – donosi wccftech.

Z ujawnionych informacji wynika, że konsola Apple będzie pewną wariacją na temat Apple TV 6, które ma bazować na bardzo wydajnym chipie A12X z aktywnym chłodzeniem. Jak wynika ze źródła, w tej chwili głównym elementem prac inżynierów w Cupertino jest przygotowanie odpowiedniego kontrolera, zdolnego poradzić sobie z grami rozmaitych typów, a jednocześnie intuicyjnego nawet dla osób początkujących.

Tak więc nie mówimy tu o nowej konsoli do gier sensu stricto, a raczej rozszerzeniu funkcjonalności Apple TV, które oczywiście już teraz pozwala na granie w tytuły z Apple Arcade, jednak przy użyciu kontrolera firmy trzeciej. Ewentualnie niezbyt wygodnego jako kontroler gier pilota.

Według przedstawionej teorii, przygotowanie przez Apple konsoli do gier może odbyć się niejako w dwóch etapach. Najpierw producent wykorzysta regularne Apple TV z nowym kontrolerem, a jeśli pomysł chwyci, przedstawi spersonalizowaną pod kątem graczy wersję jednostki. Byłoby to bardzo rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, zauważmy.

To add to this, it's because of this right here that Apple is making their own game controller. Not staying in expect that controller at WWDC, but it's always a possibility https://t.co/7xrR73zwin