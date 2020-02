Apple: nowa funkcja w iOS pozwoli odblokować samochód iPhonem

Udostępnij:

Smartfony i gadżety takie, jak Apple Watch od dłuższego czasu sprawiają, że wykonywanie codziennych czynności, takich jak np. zakupy staje się szybsze i prostsze. Tymczasem z najnowszej wersji kodu systemu iOS 13.4 wynika, że Apple pracuje nad funkcją, dzięki której moglibyśmy otworzyć samochód naszym iPhone'em lub Watchem.

Kilka lat temu gra Watch Dogs umożliwiała graczom hackowanie smartfonem samochodów obcych ludzi na ulicach. Teraz być może niebawem będziemy mogli to zrobić w pełni legalnie na swoim iPhone.

Pomysł ten nie jest w 100% nowy, bo kilku producentów aut, w tym Audi, BMW, Mercedes i Tesla już wprowadziło możliwość używania smartfona jako zastępczego kluczyka do samochodu. Na podobnej zasadzie otwiera się także auta carsharingowe.

Mimo wszystko funkcja CarKey w wersji deweloperskiej iOS 13.4, jaką wypatrzył portal 9to5mac może być ciekawym udogodnieniem. Jest to API zgodne z iPhone oraz Apple Watch, a dzięki niemu zarówno otworzymy, zamkniemy, jak i uruchomimy silnik auta. Kluczyki będą już całkowicie zbędne.

CarKey wykorzystuje moduł NFC, a więc będzie zgodny wyłącznie z samochodami kompatybilnymi z tym standardem. Nowa funkcja nie wymaga uwierzytelniania biometrycznego (FaceID i TouchID), a po początkowym ustawieniu przez aplikację Wallet, można ją dodać bezpośrednio do Apple Watcha. Z racji braku konieczności uwierzytelniania przez Face/TouchID, opcja ta ma działać nawet jeśli iPhone lub Watch ulegną rozładowaniu (analogicznie do trybu karty ekspresowej transportu publicznego).

Jedną z ciekawszych funkcjonalności CarKey jest również możliwość udostępnienia naszych cyfrowych kluczyków do samochodu zaufanym osobom, np. członkom rodziny. Zaproszenia wysyłane są za pomocą aplikacji Wallet.

Funkcja CarKey nie jest jeszcze oficjalnie dostępna i prawdopodobnie trafi do użytkowników dopiero po sfinalizowaniu iOS 13.4. Warto wspomnieć, że Apple należy do zrzeszenia Car Connectivity Consortium, które wśród członków ma Audi, BMW, General Motors, Hyundaia i Volkswagena. Prawdopodobnie więc to właściciele aut tych marek w pierwszej kolejności będą mogli skorzystać z CarKey.