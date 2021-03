Apple projektuje najlżejszy zestaw AR na rynku, znamy nowe szczegóły

Udostępnij:

Ostatnie doniesienia, bazujące na wypowiedzi analityka Ming-Chi Kuo, donoszą, że nowy zestaw AR od Apple będzie wyjątkowo lekkim urządzeniem. Wiadomo także, że firma pracuje nad hybrydowym obiektywem o ultrakrótkiej ogniskowej, co ma mieć bezpośrednie przełożenie na wagę sprzętu.

Serwis 9to5Mac powołuje się na notkę badawczą w której Kuo donosi, że firma stara się utrzymać niską wagę zestawu. Analityk utrzymuje, że Apple chce aby sprzęt ważył poniżej 150 gramów, co oznacza, że zestaw będzie lżejszy nawet od produkowanych przez korporację iPhone’ów.

Ming-Chi Kuo uważa również, że obecne zestawy do rzeczywistości wirtualnej zwykle ważą ponad 300 gramów, a do tego mają nieporęczną obudowę. Z tego powodu Apple poszukuje własnych, nowych rozwiązań dla stworzenia zestawu AR. Wiadomo, że firma zdecydowała się sięgnąć, przykładowo, po soczewki wykonane z tworzywa sztucznego zamiast standardowo używanego szkła. Ma to więc niebagatelne przełożenie na wagę, pytaniem jednak pozostaje czy są równie wytrzymałe i odporne.

Z kwestii technicznych można także podejrzewać, zdaniem 9to5Mac, że sprzęt będzie wyposażony w hybrydowy obiektyw Fresnela o ultrakrótkiej ogniskowej, który poprawi pole widzenia użytkownika i również będzie miał wpływ na wagę, ale także i grubość urządzenia. Na tym jednak nie koniec, bowiem Apple planuje zastosować wyświetlacze Micro-OLED i, jak wiemy też z wcześniejszych plotek, gogle miałyby mieć ekrany 8K. Widać więc wyraźnie, że Apple chce przemówić do fanów rozrywki AR poprzez wygodę korzystania ze sprzętu.

Jak jednak powszechnie wiadomo, w przypadku urządzeń od Apple, ta wygoda ma swoją cenę, przeliczaną często na bardzo konkretne ilości dolarów czy złotówek. Nie należy więc spodziewać się taniego urządzenia, szczególnie, jeżeli firmie uda się faktycznie uzyskać najlżejszy i najwygodniejszy zestaw na rynku. Plotki mówią, że sprzęt zostanie wprowadzony na rynek w 2022 roku i będzie kosztował około 1000 dolarów. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, urządzenie miałoby mieć cenę wynoszącą aż 3 tysięcy dolarów.