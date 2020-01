Apple przeprasza się ze starymi przyjaciółmi. Kombinuje z układami graficznymi

Udostępnij:

Apple ewidentnie szuka wsparcia. Najpierw pojawiły się plotki, że w iPhonie 12 zamierza wykorzystać modem Snapdragon X55 marki Qualcomm, a teraz wiemy już oficjalnie, że firma z Cupertino zakopała topór wojenny z Imagination Technologies, właścicielem praw do architektury PowerVR.

Z komunikatu prasowego wynika, że między Imagination a Apple'em została podpisana nowa umowa partnerska. Znacznie szersza pod względem obejmowanych licencji niż dotychczasowa, pochodząca z lutego 2014 roku. Szczegóły porozumienia wprawdzie nie są znane, ale wiadomo, że w przeszłości obydwa przedsiębiorstwa wielokrotnie współpracowały przy tworzeniu układów graficznych. Zresztą, tym właśnie Imagination zajmuje się przede wszystkim.

Jeszcze w czipie Apple A10, zastosowanym m.in. w iPhonie 7 i iPhonie 7 Plus, pojawił się układ graficzny Imagination PowerVR. Później z nieznanych przyczyn drogi firm się rozeszły i Apple zaczął projektować całkowicie autorskie grafiki, co jednak kosztowało go pozew o domniemane naruszenie praw do własności intelektualnej. I sprawa zapewne ciągnęłaby się latami.

Niniejsze porozumienie zamyka ten wątek. Wydaje się, że Apple po prostu dopłacił za sporne patenty, być może wydzierżawiając przy okazji także klika innych. Summa summarum nie wiadomo, czy to oznacza jakiś znaczący postęp w dziedzinie GPU w iPhone'ach czy iPadach, ale na pewno w Cupertino zyskują niezbędny do prowadzenia prac rozwojowych spokój.