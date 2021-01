Apple tworzy swój pierwszy hełm VR. Ma być potężny, ale i drogi

Udostępnij:

Firma Apple wkracza na nowy segment, na którym do tej pory nie miała żadnych produktów. Mowa o wirtualnej rzeczywistości, czyli VR.

Źródłem tych rewelacji jest raport cenionego magazynu technologiczno-biznesowego, Bloomberg. Wskazuje on na to, że Apple pracuje nad hełmem wirtualnej rzeczywistości. Ma on być niezwykle potężnym sprzętem, pewnego rodzaju "Makiem Pro urządzeń VR".

Bloomberg sugeruje, że zestaw VR może mieć pewną funkcjonalność rzeczywistości rozszerzonej (AR), a więc możliwość wyświetlania holograficznych obrazów w obrębie pola widzenia użytkownika.

Tim Cook, dyrektor generalny Apple już od roku 2016 wyraził ogromne zainteresowanie technologiami AR i VR. Cook był jednak zdania, że AR jest rozwiązaniem o szerszym zastosowaniu.

Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że najpierw ukaże się hełm VR, ale w przyszłości Apple zajmie się technologią AR, w czym ma pomóc nadchodzący sprzęt.

Produkt ten ma być bardziej niszowym, droższym prekursorem wobec produktu do rzeczywistości rozszerzonej. Ten drugi ma powstać w dalszej przyszłości, wtedy gdy będzie on mógł być stosunkowo tańszy.

Hełm do wirtualnej rzeczywistości Apple ma być znacznie droższy niż produkty rywali (Oculus Quest 2, PlayStation VR, HTC Vive). Jego główne zastosowanie to gry, oglądanie multimediów oraz wideokomunikacja. Zestaw VR Apple miałby wejść do sprzedaży już w 2022 r.