Apple wycofuje iMaca Pro, będzie w sprzedaży do wyczerpania zapasów

Apple zdecydowało się na wycofanie ze sprzedaży iMaców Pro. Apple Store usunął już możliwość skonfigurowania produktu na zamówienie i pozostawił jedynie model w cenie 23 999,00 zł. Na stronie możemy znaleźć informację, że będzie on dostępny tylko do wyczerpania zapasów.

iMac Pro zadebiutował w 2017 roku jako bardziej wydajne urządzenie wielofunkcyjne z wyższej półki. Miał on służyć osobom potrzebującym do pracy sprzętu z procesorami Intel Xeon. Do dzisiaj jednak ciężko powiedzieć, jak szła sprzedaż iMaca Pro. Jest to jednak produkt dosyć niszowy, a po wejściu do sprzedaży Maca Pro w 2019 roku, większość profesjonalistów była bardziej skłonna wydać swoje pieniądze na tzw. wieżę.

Istnieją jednak przesłanki by uważać, że Apple wkrótce zaprezentuje nową serię komputerów iMac, wyposażoną w chip M1X. W ten sposób firma mogłaby oferować konkurencyjną wydajność obliczeniową dla wszystkich komputerów iMac, eliminując tym samym oddzielny model Pro. Także plotki mówią, że Apple wypuści radykalnie przeprojektowany iMac z cienkimi ramkami i nową konstrukcją, podobną stylem do Apple Pro Display XDR.

Ewentualna data premiery nowych iMaców nie jest znana, jednak większość doniesień wskazuje na termin w okolicach WWDC. Należy jednak brać pod uwagę, że nagłe wycofanie iMaca Pro może oznaczać, że nowa generacja urządzeń pojawi się jednak kilka miesięcy wcześniej.