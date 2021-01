Apple z kolejnym pozwem zbiorowym? Tym razem atakują Włosi

Udostępnij:

Najpierw Belgia i Hiszpania, teraz Włochy, a za chwilę – prawdopodobnie – Portugalia. Kierunek nadało USA kiedy jeszcze w 2020 r. Apple poszło na ugodę z amerykańskimi użytkownikami i wypłaciło pół miliarda dolarów.

Powód? Celowe postarzanie iPhone'ów poprzez ograniczenie wydajności procesora nakładane w oprogramowaniu układowym.

Za pozwem stoi Euroconsumers, międzynarodowa organizacja. "Klienci oczekują trwałej jakości produktów. W przypadku iPhone’ów 6 niestety tak się nie stało", czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Els Bruggeman z Euroconsumers dodaje w nim, że "konsumenci zostali oszukani" co spowodowało "frustrację" oraz "straty finansowe". Do tego, jak tłumaczy, jest "nieodpowiedzialne z punktu widzenia ochrony środowiska".

Pozew dotyczy właścicieli modeli: iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus lub SE z systemem iOS 12.2.1 lub nowszym, a także iPhone 7 lub 7 Plus z systemem iOS 11.2 lub nowszym. Podobne pozwy zostały złożone w grudniu w imieniu organizacji członkowskich Test-Achats w Belgii i OCU w Hiszpanii. Euroconsumers ma w planach kolejny – w Portugalii.

Przypomnijmy, w przypadku pozwy amerykańskiego proponowana ugoda, zmuszała Apple do zapłacenia konsumentom 25 dol. za każdego "spowolnionego" iPhone'a.