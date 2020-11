Apple zapowiada kolejną konferencję. Prawdopodobnie zobaczymy pierwszego Maca z ARM

Udostępnij:

"One More Thing". Firma Apple zapowiedziała dziś kolejną tegoroczną konferencję. Odbędzie się 10 listopada o godzinie 19:00 polskiego czasu. Najprawdopodobniej, Apple pokaże już dawno zapowiadane procesory ARM.

Podobnie jak w przypadku ostatniej konferencji, podczas której przedstawiono nowe zegarki i smartfony Apple, ta również odbędzie się całkowicie online. Firma poinformowała o zbliżającym się wydarzeniu na swojej witrynie internetowej.

Apple pokaże Maca z ARM – wszystko na to wskazuje

Według wcześniejszych doniesień, Apple obiecywał przedstawienie nowych komputerów z serii Mac "Apple Silicon" bez procesorów Intela, jeszcze w 2020 roku. Tymczasem mamy już listopad, a nowych modeli nadal nie przedstawiono. Z tego względu możemy sądzić, że właśnie teraz Apple chce zaprezentować nam nowe komputery.

Aby narobić więcej apetytu, Apple udostępnił też nowy efekt AR. Przedstawia zamykanie i otwieranie MacBooka. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą nowe komputery. Czego jeszcze możemy spodziewać się po konferencji Apple? Firma podobno pracuje nad nowymi słuchawkami z najwyżej półki "AirPods Studio", które według plotek mają kosztować 349 dolarów.

Nowe słuchawki mają oferować między innymi aktywną redukcję szumu, a wykonaniem podobno nawiązują trochę do stylistyki retro. Jak dotąd sądzono, że AirPods Studio zostaną wprowadzone do sprzedaży jeszcze w tym roku, ale nie jest to pewna informacja. Niedawno Bloomberg dowiedział się także, że Apple ma jakieś problemy z tym projektem i nie wiadomo, na jakim etapie prac znajduje się projekt. Bardzo możliwe, że podczas prezentacji zobaczymy też AirTags, urządzenie służące do śledzenia lokalizacji przedmiotów za pomocą rozwiązania analogicznego do "Znajdź mój iPhone".